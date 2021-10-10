Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/saakashvili-1753878514.html
Саакашвили рассказал об отношениях с Ясько
Саакашвили рассказал об отношениях с Ясько - РИА Новости, 10.10.2021
Саакашвили рассказал об отношениях с Ясько
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал подробности личной жизни, в том числе об отношениях с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T13:23
2021-10-10T20:20
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
елизавета ясько
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/89/1555548911_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_001c0cd40b55f63d98673ff46f5de690.jpg
ТБИЛИСИ, 10 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал подробности личной жизни, в том числе об отношениях с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября и сейчас находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили — глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.В обращении экс-президент упомянул свою законную супругу Сандру Руловс и призвал всех проявить к ней уважение."Я прошу людей уважать нашу личную жизнь, а также личную жизнь Сандры, к которой я отношусь с добротой, уважением и благодарен за невероятную совместную жизнь", — сказал он."Теперь я полностью сосредоточен на своей борьбе", — написал Саакашвили, добавив, что продолжает голодовку и намерен бороться до победного.
https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753773041.html
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/89/1555548911_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_f995ae08b135fe34a30db8be332361fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии
13:23 10.10.2021 (обновлено: 20:20 10.10.2021)
 
Саакашвили рассказал об отношениях с Ясько

Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об отношениях с депутатом Рады Ясько

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 10 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал подробности личной жизни, в том числе об отношениях с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября и сейчас находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили — глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.

"На данный момент я вовлечен в гораздо более важную битву, чем моя личная жизнь. Однако поскольку эта часть моей жизни также является областью интересов и по этой теме был задан ряд вопросов, я хочу вам ответить — все мои прошлые отношения закончились. Мы с Лизой долгое время назад связали наши жизни и уже много месяцев живем вместе как полноценные партнеры. Это история большой любви, и я чувствую себя счастливым человеком", — написал Саакашвили в Facebook.

В обращении экс-президент упомянул свою законную супругу Сандру Руловс и призвал всех проявить к ней уважение.
"Я прошу людей уважать нашу личную жизнь, а также личную жизнь Сандры, к которой я отношусь с добротой, уважением и благодарен за невероятную совместную жизнь", — сказал он.
"Теперь я полностью сосредоточен на своей борьбе", — написал Саакашвили, добавив, что продолжает голодовку и намерен бороться до победного.
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 23:59
Личный врач Саакашвили дал неутешительный прогноз
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиЕлизавета ЯськоЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния