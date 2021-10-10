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Саакашвили рассказал об отношениях с Ясько
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об отношениях с депутатом Рады Ясько
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
ТБИЛИСИ, 10 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал подробности личной жизни, в том числе об отношениях с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября и сейчас находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили — глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.
"На данный момент я вовлечен в гораздо более важную битву, чем моя личная жизнь. Однако поскольку эта часть моей жизни также является областью интересов и по этой теме был задан ряд вопросов, я хочу вам ответить — все мои прошлые отношения закончились. Мы с Лизой долгое время назад связали наши жизни и уже много месяцев живем вместе как полноценные партнеры. Это история большой любви, и я чувствую себя счастливым человеком", — написал Саакашвили в Facebook.
В обращении экс-президент упомянул свою законную супругу Сандру Руловс и призвал всех проявить к ней уважение.
"Я прошу людей уважать нашу личную жизнь, а также личную жизнь Сандры, к которой я отношусь с добротой, уважением и благодарен за невероятную совместную жизнь", — сказал он.
"Теперь я полностью сосредоточен на своей борьбе", — написал Саакашвили, добавив, что продолжает голодовку и намерен бороться до победного.
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