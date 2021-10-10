https://ria.ru/20211010/saakashvili-1753878514.html

Саакашвили рассказал об отношениях с Ясько

Саакашвили рассказал об отношениях с Ясько - РИА Новости, 10.10.2021

Саакашвили рассказал об отношениях с Ясько

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал подробности личной жизни, в том числе об отношениях с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T13:23

2021-10-10T13:23

2021-10-10T20:20

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грузия

михаил саакашвили

елизавета ясько

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 10 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал подробности личной жизни, в том числе об отношениях с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября и сейчас находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили — глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.В обращении экс-президент упомянул свою законную супругу Сандру Руловс и призвал всех проявить к ней уважение."Я прошу людей уважать нашу личную жизнь, а также личную жизнь Сандры, к которой я отношусь с добротой, уважением и благодарен за невероятную совместную жизнь", — сказал он."Теперь я полностью сосредоточен на своей борьбе", — написал Саакашвили, добавив, что продолжает голодовку и намерен бороться до победного.

https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753773041.html

украина

грузия

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии