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Расследовать крушение самолета в Татарстане будет Центральный аппарат СК

Расследовать крушение самолета в Татарстане будет Центральный аппарат СК - РИА Новости, 10.10.2021

Расследовать крушение самолета в Татарстане будет Центральный аппарат СК

Центральный аппарат Следственного комитета РФ займется расследованием дела о крушении самолета с парашютистами в Татарстане, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T18:42

2021-10-10T18:42

2021-10-10T18:59

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

крушение самолета l-410 в татарстане

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета РФ займется расследованием дела о крушении самолета с парашютистами в Татарстане, сообщается на сайте СК РФ.В воскресенье утром в Мензелинске упал легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, 16 человек погибли при жесткой посадке.Возбуждено уголовное дело статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."Председатель СК России поручил передать уголовное дело по факту авиационной катастрофы в Республике Татарстан в центральный аппарат ведомства", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия продолжает работу оперативная группа.

россия

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2021

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Кадры с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане На борту самолёта находились 23 человека, семерых из них обнаружили живыми, уточнили в МЧС. 2021-10-10T18:42 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, крушение самолета l-410 в татарстане, видео