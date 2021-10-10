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Расследовать крушение самолета в Татарстане будет Центральный аппарат СК
Расследовать крушение самолета в Татарстане будет Центральный аппарат СК - РИА Новости, 10.10.2021
Расследовать крушение самолета в Татарстане будет Центральный аппарат СК
Центральный аппарат Следственного комитета РФ займется расследованием дела о крушении самолета с парашютистами в Татарстане, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T18:42
2021-10-10T18:42
2021-10-10T18:59
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
крушение самолета l-410 в татарстане
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета РФ займется расследованием дела о крушении самолета с парашютистами в Татарстане, сообщается на сайте СК РФ.В воскресенье утром в Мензелинске упал легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, 16 человек погибли при жесткой посадке.Возбуждено уголовное дело статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."Председатель СК России поручил передать уголовное дело по факту авиационной катастрофы в Республике Татарстан в центральный аппарат ведомства", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия продолжает работу оперативная группа.
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Кадры с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане
На борту самолёта находились 23 человека, семерых из них обнаружили живыми, уточнили в МЧС.
2021-10-10T18:42
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, крушение самолета l-410 в татарстане, видео
18:42 10.10.2021 (обновлено: 18:59 10.10.2021)
Расследовать крушение самолета в Татарстане будет Центральный аппарат СК
Центральный аппарат СК займется расследованием дела о крушении самолета в Татарстане