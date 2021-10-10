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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211010/raskopki-1753207509.html
В Израиле археологи нашли туалет возрастом почти в три тысячи лет
В Израиле археологи нашли туалет возрастом почти в три тысячи лет - РИА Новости, 10.10.2021
В Израиле археологи нашли туалет возрастом почти в три тысячи лет
Израильские археологи в ходе раскопок в Иерусалиме нашли древний туалет, возраст которого составляет более 2700 лет, сообщает CTV News. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T05:05
2021-10-10T05:05
культура
израиль
иерусалим
археология
новости культуры
стиль жизни
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израильские археологи в ходе раскопок в Иерусалиме нашли древний туалет, возраст которого составляет более 2700 лет, сообщает CTV News. В управлении древностей Израиля заявили, что вырезанный из известняка туалет специалисты обнаружили в небольшом помещении прямоугольной формы, которое было частью просторного особняка с видом на Старый город. Под туалетом находился глубокий септик. По словам археологов, в древности отдельные ванные комнаты были роскошью. Позволить себе их могли только состоятельные люди. В септике специалисты обнаружили кости животных и керамику. Все это в дальнейшем позволит ученым узнать, какой образ жизни вели люди, жившие в Иерусалиме почти три тысячи лет, в том числе, определить чем они питались и какие у них были болезни. В том же районе археологи нашли каменные капители и колонны той эпохи. Ученые полагают, что где-то поблизости должны располагаться руины фруктового сада. Если их обнаружат, то у исследователей будет больше доказательств того, что люди, жившие здесь, действительно были очень богатыми.
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израиль, иерусалим, археология, новости культуры, стиль жизни
05:05 10.10.2021
 
В Израиле археологи нашли туалет возрастом почти в три тысячи лет

В Израиле археологи нашли туалет возрастом почти в три тысячи лет

© AP Photo / Yoli SchwartzДревний туалет, обнаруженный в Иерусалиме
Древний туалет, обнаруженный в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© AP Photo / Yoli Schwartz
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израильские археологи в ходе раскопок в Иерусалиме нашли древний туалет, возраст которого составляет более 2700 лет, сообщает CTV News.
В управлении древностей Израиля заявили, что вырезанный из известняка туалет специалисты обнаружили в небольшом помещении прямоугольной формы, которое было частью просторного особняка с видом на Старый город. Под туалетом находился глубокий септик.
По словам археологов, в древности отдельные ванные комнаты были роскошью. Позволить себе их могли только состоятельные люди.

"Туалетные кабины были очень редки в те времена. На сегодняшний день найдено всего несколько подобных комнат", — прокомментировал Яаков Биллиг, археолог и руководитель раскопок.

В септике специалисты обнаружили кости животных и керамику. Все это в дальнейшем позволит ученым узнать, какой образ жизни вели люди, жившие в Иерусалиме почти три тысячи лет, в том числе, определить чем они питались и какие у них были болезни.
В том же районе археологи нашли каменные капители и колонны той эпохи. Ученые полагают, что где-то поблизости должны располагаться руины фруктового сада. Если их обнаружат, то у исследователей будет больше доказательств того, что люди, жившие здесь, действительно были очень богатыми.
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