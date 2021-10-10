https://ria.ru/20211010/raskopki-1753207509.html

В Израиле археологи нашли туалет возрастом почти в три тысячи лет

В Израиле археологи нашли туалет возрастом почти в три тысячи лет - РИА Новости, 10.10.2021

В Израиле археологи нашли туалет возрастом почти в три тысячи лет

Израильские археологи в ходе раскопок в Иерусалиме нашли древний туалет, возраст которого составляет более 2700 лет, сообщает CTV News. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T05:05

2021-10-10T05:05

2021-10-10T05:05

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израильские археологи в ходе раскопок в Иерусалиме нашли древний туалет, возраст которого составляет более 2700 лет, сообщает CTV News. В управлении древностей Израиля заявили, что вырезанный из известняка туалет специалисты обнаружили в небольшом помещении прямоугольной формы, которое было частью просторного особняка с видом на Старый город. Под туалетом находился глубокий септик. По словам археологов, в древности отдельные ванные комнаты были роскошью. Позволить себе их могли только состоятельные люди. В септике специалисты обнаружили кости животных и керамику. Все это в дальнейшем позволит ученым узнать, какой образ жизни вели люди, жившие в Иерусалиме почти три тысячи лет, в том числе, определить чем они питались и какие у них были болезни. В том же районе археологи нашли каменные капители и колонны той эпохи. Ученые полагают, что где-то поблизости должны располагаться руины фруктового сада. Если их обнаружат, то у исследователей будет больше доказательств того, что люди, жившие здесь, действительно были очень богатыми.

https://ria.ru/20210930/raskopki-1752343667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, иерусалим, археология, новости культуры, стиль жизни