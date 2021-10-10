https://ria.ru/20211010/putin-1753884498.html

Путин примет участие в заседании форума "Российская энергетическая неделя"

Путин примет участие в заседании форума "Российская энергетическая неделя" - РИА Новости, 10.10.2021

Путин примет участие в заседании форума "Российская энергетическая неделя"

Президент РФ Владимир Путин планирует лично принять участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:28

2021-10-10T14:28

2021-10-10T14:28

экономика

владимир путин

манеж

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует лично принять участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"."На неделе Путин также лично примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", - рассказали в телепрограмме журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Российский правительственный форум рассматривает перспективы национального ТЭК и реализацию международных проектов в области энергетики. В этом году он пройдет в московском Манеже с 13 по 15 октября.Пленарное заседание форума планируется в первый день его проведения.

https://ria.ru/20211005/energetika-1753182656.html

https://ria.ru/20210903/proekty-1748485058.html

россия

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2021

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экономика, владимир путин, манеж, россия