https://ria.ru/20211010/putin-1753884498.html
Путин примет участие в заседании форума "Российская энергетическая неделя"
Путин примет участие в заседании форума "Российская энергетическая неделя" - РИА Новости, 10.10.2021
Путин примет участие в заседании форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин планирует лично принять участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T14:28
2021-10-10T14:28
2021-10-10T14:28
экономика
владимир путин
манеж
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует лично принять участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"."На неделе Путин также лично примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", - рассказали в телепрограмме журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Российский правительственный форум рассматривает перспективы национального ТЭК и реализацию международных проектов в области энергетики. В этом году он пройдет в московском Манеже с 13 по 15 октября.Пленарное заседание форума планируется в первый день его проведения.
https://ria.ru/20211005/energetika-1753182656.html
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экономика, владимир путин, манеж, россия
Путин примет участие в заседании форума "Российская энергетическая неделя"
Путин лично примет участие в заседании форума "Российская энергетическая неделя"