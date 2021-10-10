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Пушков разнес западные СМИ за агрессию против России
"Антироссийский костер": Пушков жестко ответил на обвинения Запада по газу - РИА Новости, 10.10.2021
Пушков разнес западные СМИ за агрессию против России
Сенатор Алексей Пушков обвинил западные СМИ в информационной агрессии против России в ситуации с поставками газа в Европу. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T16:37
2021-10-10T16:49
в мире
сша
азия
москва
владимир путин
алексей пушков
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков обвинил западные СМИ в информационной агрессии против России в ситуации с поставками газа в Европу."Западное восприятие мира становится все более отстраненным не только от реальных процессов, но даже от материальных интересов западных стран", — написал политик в своем Telegram-канале.По его мнению, на Западе игнорируют собственные материальные потребности и вместо попыток договориться с Москвой обвиняют ее во всех проблемах."Но в Европе дала течь "зеленая энергетика". &lt;...&gt; И, естественно, ситуацию используют для того, чтобы подбросить дров в антироссийский костер", — добавил Пушков.Сенатор также раскритиковал США, которые не увеличивают поставки газа в европейские страны, чтобы решить кризисную ситуацию.Ситуация на европейском энергетическом рынке остается критической на протяжении нескольких недель. Эксперты считают, что резкое повышение стоимости фьючерсов связано с несколькими факторами, среди которых — низкий уровень наполненности подземных хранилищ газа в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков, а также высокий спрос на СПГ в Азии.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова помочь стабилизировать ситуацию с энергоносителями.
https://ria.ru/20211010/koshmar-1753892139.html
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в мире, сша, азия, москва, владимир путин, алексей пушков, россия
16:37 10.10.2021 (обновлено: 16:49 10.10.2021)
 
"Антироссийский костер": Пушков жестко ответил на обвинения Запада по газу

Сенатор Пушков: в ситуации с поставками газа идет информационная агрессия против России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков обвинил западные СМИ в информационной агрессии против России в ситуации с поставками газа в Европу.
"Западное восприятие мира становится все более отстраненным не только от реальных процессов, но даже от материальных интересов западных стран", — написал политик в своем Telegram-канале.
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По его мнению, на Западе игнорируют собственные материальные потребности и вместо попыток договориться с Москвой обвиняют ее во всех проблемах.
"Но в Европе дала течь "зеленая энергетика". <...> И, естественно, ситуацию используют для того, чтобы подбросить дров в антироссийский костер", — добавил Пушков.
Сенатор также раскритиковал США, которые не увеличивают поставки газа в европейские страны, чтобы решить кризисную ситуацию.
Ситуация на европейском энергетическом рынке остается критической на протяжении нескольких недель. Эксперты считают, что резкое повышение стоимости фьючерсов связано с несколькими факторами, среди которых — низкий уровень наполненности подземных хранилищ газа в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков, а также высокий спрос на СПГ в Азии.
Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова помочь стабилизировать ситуацию с энергоносителями.
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