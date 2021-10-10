https://ria.ru/20211010/prospekt-1753874931.html

В Москве завершилось благоустройство Солнцевского проспекта

В Москве завершилось благоустройство Солнцевского проспекта - РИА Новости, 10.10.2021

В Москве завершилось благоустройство Солнцевского проспекта

Благоустройство Солнцевского проспекта завершилось на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T12:29

2021-10-10T12:29

2021-10-10T12:29

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751467725_0:207:3162:1986_1920x0_80_0_0_4c9695022e83642185ffe7e5ef54d2b9.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Благоустройство Солнцевского проспекта завершилось на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершили комплексное благоустройство Солнцевского проспекта на западе столицы. По нему местные жители гуляют, ходят к метро и Центральному парку",- говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках благоустройства обновили дорожно-тропиночную сеть, полностью переустроили освещение: установили более 280 новых фонарей, сделали зоны со скамейками для тихого отдыха.Помимо этого, специалисты модернизировали детские площадки: на них появились игровые комплексы, горки, карусели, качели-гнездо, песочницы, обустроили площадку с уличными тренажерами и высадили кустарники, разбили цветники, привели в порядок газоны.

https://ria.ru/20211010/moskva-1753874216.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы