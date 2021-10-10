https://ria.ru/20211010/prospekt-1753874931.html
В Москве завершилось благоустройство Солнцевского проспекта
В Москве завершилось благоустройство Солнцевского проспекта - РИА Новости, 10.10.2021
В Москве завершилось благоустройство Солнцевского проспекта
Благоустройство Солнцевского проспекта завершилось на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T12:29
2021-10-10T12:29
2021-10-10T12:29
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Благоустройство Солнцевского проспекта завершилось на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершили комплексное благоустройство Солнцевского проспекта на западе столицы. По нему местные жители гуляют, ходят к метро и Центральному парку",- говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках благоустройства обновили дорожно-тропиночную сеть, полностью переустроили освещение: установили более 280 новых фонарей, сделали зоны со скамейками для тихого отдыха.Помимо этого, специалисты модернизировали детские площадки: на них появились игровые комплексы, горки, карусели, качели-гнездо, песочницы, обустроили площадку с уличными тренажерами и высадили кустарники, разбили цветники, привели в порядок газоны.
https://ria.ru/20211010/moskva-1753874216.html
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москва, городское хозяйство москвы
В Москве завершилось благоустройство Солнцевского проспекта
На западе Москвы завершилось благоустройство Солнцевского проспекта
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Благоустройство Солнцевского проспекта завершилось на западе Москвы
, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили комплексное благоустройство Солнцевского проспекта на западе столицы. По нему местные жители гуляют, ходят к метро и Центральному парку",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках благоустройства обновили дорожно-тропиночную сеть, полностью переустроили освещение: установили более 280 новых фонарей, сделали зоны со скамейками для тихого отдыха.
Помимо этого, специалисты модернизировали детские площадки: на них появились игровые комплексы, горки, карусели, качели-гнездо, песочницы, обустроили площадку с уличными тренажерами и высадили кустарники, разбили цветники, привели в порядок газоны.