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Пожар на складе в Нижегородской области ликвидировали
Пожар на складе в Нижегородской области ликвидировали - РИА Новости, 10.10.2021
Пожар на складе в Нижегородской области ликвидировали
Пожар в Нижегородской области, где загорелся склад на 900 "квадратах", был локализован и впоследствии ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T08:51
2021-10-10T08:51
2021-10-10T08:51
происшествия
нижегородская область
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пожар в Нижегородской области, где загорелся склад на 900 "квадратах", был локализован и впоследствии ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Склад загорелся в Нижегородской области, огонь охватил 900 квадратных метров кровли, произошло частичное обрушение, пострадавших нет."В 7.05 (мск) пожар локализован на площади 900 квадратных метров. Площадь обрушения кровли 450 квадратных метров... В 8.31 (мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижегородская область
Пожар на складе в Нижегородской области ликвидировали
Пожар на складе в Нижегородской области на 900 "квадратах" ликвидировали