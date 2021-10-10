https://ria.ru/20211010/pozhar-1753855804.html

Пожар на складе в Нижегородской области ликвидировали

Пожар на складе в Нижегородской области ликвидировали - РИА Новости, 10.10.2021

Пожар на складе в Нижегородской области ликвидировали

Пожар в Нижегородской области, где загорелся склад на 900 "квадратах", был локализован и впоследствии ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T08:51

2021-10-10T08:51

2021-10-10T08:51

происшествия

нижегородская область

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пожар в Нижегородской области, где загорелся склад на 900 "квадратах", был локализован и впоследствии ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Склад загорелся в Нижегородской области, огонь охватил 900 квадратных метров кровли, произошло частичное обрушение, пострадавших нет."В 7.05 (мск) пожар локализован на площади 900 квадратных метров. Площадь обрушения кровли 450 квадратных метров... В 8.31 (мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211010/pozhar-1753848302.html

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область