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В Нижегородской области загорелся склад
В Нижегородской области загорелся склад - РИА Новости, 10.10.2021
В Нижегородской области загорелся склад
Склад горит в Нижегородской области, огнем охвачено 900 квадратных метров кровли, произошло частичное обрушение, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T08:08
2021-10-10T08:08
2021-10-10T08:08
происшествия
нижегородская область
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Склад горит в Нижегородской области, огнем охвачено 900 квадратных метров кровли, произошло частичное обрушение, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 05.22 (мск) воскресенья поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ленина, дом 121", - говорится в сообщении.Отмечается, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, которая горела на площади около 900 квадратных метров."Произошло частичное обрушение. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что к тушению пожара привлекаются 35 человек и 11 единиц техники.
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происшествия, нижегородская область
В Нижегородской области загорелся склад
В Нижегородской области загорелся склад на площади 900 "квадратов"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Склад горит в Нижегородской области
, огнем охвачено 900 квадратных метров кровли, произошло частичное обрушение, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 05.22 (мск) воскресенья поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ленина, дом 121", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, которая горела на площади около 900 квадратных метров.
"Произошло частичное обрушение. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что к тушению пожара привлекаются 35 человек и 11 единиц техники.