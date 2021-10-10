https://ria.ru/20211010/pozhar-1753853655.html

В Нижегородской области загорелся склад

В Нижегородской области загорелся склад - РИА Новости, 10.10.2021

В Нижегородской области загорелся склад

Склад горит в Нижегородской области, огнем охвачено 900 квадратных метров кровли, произошло частичное обрушение, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T08:08

2021-10-10T08:08

2021-10-10T08:08

происшествия

нижегородская область

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Склад горит в Нижегородской области, огнем охвачено 900 квадратных метров кровли, произошло частичное обрушение, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 05.22 (мск) воскресенья поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ленина, дом 121", - говорится в сообщении.Отмечается, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, которая горела на площади около 900 квадратных метров."Произошло частичное обрушение. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что к тушению пожара привлекаются 35 человек и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20211002/zhiltsy-1752788313.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область