https://ria.ru/20211010/pozhar-1753852730.html

При пожаре в центре Москвы погибли два человека

При пожаре в центре Москвы погибли два человека - РИА Новости, 10.10.2021

При пожаре в центре Москвы погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в квартире трехэтажного жилого дома в центре Москвы, сообщается на сайте столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T07:26

2021-10-10T07:26

2021-10-10T10:15

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в квартире трехэтажного жилого дома в центре Москвы, сообщается на сайте столичного главка МЧС.По данным ведомства, в 5.57 поступило сообщение о возгорании по адресу Нижний Кисельный переулок, дом 3.Площадь пожара составляет около 25 квадратных метров, сообщили в ведомстве."Принятыми мерами в 07 часов 02 минуты пожар был локализован", - говорится в сообщении.Позже в ведомстве сообщили, что в 7.24 пожар ликвидировали.

https://ria.ru/20211010/pozhar-1753848302.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)