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При пожаре в центре Москвы погибли два человека
При пожаре в центре Москвы погибли два человека - РИА Новости, 10.10.2021
При пожаре в центре Москвы погибли два человека
Два человека погибли в результате пожара в квартире трехэтажного жилого дома в центре Москвы, сообщается на сайте столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T07:26
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в квартире трехэтажного жилого дома в центре Москвы, сообщается на сайте столичного главка МЧС.По данным ведомства, в 5.57 поступило сообщение о возгорании по адресу Нижний Кисельный переулок, дом 3.Площадь пожара составляет около 25 квадратных метров, сообщили в ведомстве."Принятыми мерами в 07 часов 02 минуты пожар был локализован", - говорится в сообщении.Позже в ведомстве сообщили, что в 7.24 пожар ликвидировали.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:26 10.10.2021 (обновлено: 10:15 10.10.2021)
 
При пожаре в центре Москвы погибли два человека

При пожаре в трехэтажном жилом доме в центре Москвы погибли два человека

© Фото : ГУ МЧС России по г. МосквеПожар в доме в Нижнем Кисельном переулке в Москве
Пожар в доме в Нижнем Кисельном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в квартире трехэтажного жилого дома в центре Москвы, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
По данным ведомства, в 5.57 поступило сообщение о возгорании по адресу Нижний Кисельный переулок, дом 3.
"По предварительной информации происходит возгорание в одной из квартир, расположенной на 3-ем этаже 3-х этажного жилого дома. К сожалению, в результате пожара погибли 2 человека", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составляет около 25 квадратных метров, сообщили в ведомстве.
"Принятыми мерами в 07 часов 02 минуты пожар был локализован", - говорится в сообщении.
Позже в ведомстве сообщили, что в 7.24 пожар ликвидировали.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
02:23
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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