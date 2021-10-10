https://ria.ru/20211010/pozhar-1753852730.html
При пожаре в центре Москвы погибли два человека
При пожаре в центре Москвы погибли два человека - РИА Новости, 10.10.2021
При пожаре в центре Москвы погибли два человека
Два человека погибли в результате пожара в квартире трехэтажного жилого дома в центре Москвы, сообщается на сайте столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T07:26
2021-10-10T07:26
2021-10-10T10:15
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в квартире трехэтажного жилого дома в центре Москвы, сообщается на сайте столичного главка МЧС.По данным ведомства, в 5.57 поступило сообщение о возгорании по адресу Нижний Кисельный переулок, дом 3.Площадь пожара составляет около 25 квадратных метров, сообщили в ведомстве."Принятыми мерами в 07 часов 02 минуты пожар был локализован", - говорится в сообщении.Позже в ведомстве сообщили, что в 7.24 пожар ликвидировали.
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:26 10.10.2021 (обновлено: 10:15 10.10.2021)
При пожаре в центре Москвы погибли два человека
При пожаре в трехэтажном жилом доме в центре Москвы погибли два человека