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Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек
Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек - РИА Новости, 10.10.2021
Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после пожара в доме в Кургане, где погибли две женщины и двое детей, одного мужчину госпитализировали, сообщает... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T02:23
2021-10-10T02:23
происшествия
курган
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после пожара в доме в Кургане, где погибли две женщины и двое детей, одного мужчину госпитализировали, сообщает региональный СК.Ранее сообщалось, что в ночь на 10 октября в Кургане на улице Урожайной загорелся частный жилой дом. Представитель экстренных служб тогда сообщил РИА Новости, что погибли двое детей.По данным ведомства, погибшими оказались жители сгоревшего дома. Следователи осматривают место происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей.Уточняется, что предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.
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РИА Новости
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Кадры с места пожара в Петербурге
В Петербурге на 800 "квадратах" горит крыша жилого дома, эвакуированы 100 человек
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происшествия, курган, москва, следственный комитет россии (ск рф)
02:23 10.10.2021
 
Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек

Число погибших при пожаре в частном доме в Кургане возросло до четырех человек

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после пожара в доме в Кургане, где погибли две женщины и двое детей, одного мужчину госпитализировали, сообщает региональный СК.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 октября в Кургане на улице Урожайной загорелся частный жилой дом. Представитель экстренных служб тогда сообщил РИА Новости, что погибли двое детей.
"В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела четырех человек: двух женщин, 1958 и 1979 годов рождения, и двух детей, 2013 и 2008 годов рождения. Мужчина 1975 года рождения с места происшествия госпитализирован. По данному факту следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, погибшими оказались жители сгоревшего дома. Следователи осматривают место происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей.
Уточняется, что предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.
 
ПроисшествияКурганМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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