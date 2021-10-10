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Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек

Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек - РИА Новости, 10.10.2021

Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после пожара в доме в Кургане, где погибли две женщины и двое детей, одного мужчину госпитализировали, сообщает... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T02:23

2021-10-10T02:23

2021-10-10T02:23

происшествия

курган

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после пожара в доме в Кургане, где погибли две женщины и двое детей, одного мужчину госпитализировали, сообщает региональный СК.Ранее сообщалось, что в ночь на 10 октября в Кургане на улице Урожайной загорелся частный жилой дом. Представитель экстренных служб тогда сообщил РИА Новости, что погибли двое детей.По данным ведомства, погибшими оказались жители сгоревшего дома. Следователи осматривают место происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей.Уточняется, что предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

курган

москва

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2021

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Кадры с места пожара в Петербурге В Петербурге на 800 "квадратах" горит крыша жилого дома, эвакуированы 100 человек 2021-10-10T02:23 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курган, москва, следственный комитет россии (ск рф)