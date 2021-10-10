https://ria.ru/20211010/pozhar-1753848302.html
Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек
Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек - РИА Новости, 10.10.2021
Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после пожара в доме в Кургане, где погибли две женщины и двое детей, одного мужчину госпитализировали, сообщает... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T02:23
2021-10-10T02:23
2021-10-10T02:23
происшествия
курган
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359110_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_613cfb9875f46afddf2cab3266782d27.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после пожара в доме в Кургане, где погибли две женщины и двое детей, одного мужчину госпитализировали, сообщает региональный СК.Ранее сообщалось, что в ночь на 10 октября в Кургане на улице Урожайной загорелся частный жилой дом. Представитель экстренных служб тогда сообщил РИА Новости, что погибли двое детей.По данным ведомства, погибшими оказались жители сгоревшего дома. Следователи осматривают место происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей.Уточняется, что предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.
курган
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359110_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_30d4f7e3475c18550ddc2d45def19028.jpg
Кадры с места пожара в Петербурге
В Петербурге на 800 "квадратах" горит крыша жилого дома, эвакуированы 100 человек
2021-10-10T02:23
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек
Число погибших при пожаре в частном доме в Кургане возросло до четырех человек