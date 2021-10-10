https://ria.ru/20211010/osuzhdennyy-1753848030.html

Осужденный по ошибке мужчина после 37 лет тюрьмы начал требовать расплаты

Осужденный по ошибке американец подал в суд на тех, кто вел его дело - РИА Новости, 10.10.2021

Осужденный по ошибке мужчина после 37 лет тюрьмы начал требовать расплаты

Американец, отсидевший в тюрьме 37 лет за изнасилование и убийство, которых не совершал, подал в суд против причастных к его ошибочному приговору, сообщила... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T02:01

2021-10-10T02:01

2021-10-10T02:20

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Американец, отсидевший в тюрьме 37 лет за изнасилование и убийство, которых не совершал, подал в суд против причастных к его ошибочному приговору, сообщила местная газета Tampa Bay Times.По ее данным, речь идет о 56-летнем Роберте Дюбуазе, осужденном в связи с убийством 19-летней Барбары Грэмс в Тампе (штат Флорида) в 1983 году. На девушку напали, когда она возвращалась домой с работы в ресторане в торговом центре. Тело Грэмс было найдено во дворе стоматологической клиники; было установлено, что ее изнасиловали и избили.На щеке убитой была зафиксирована рана, которая, как посчитали следователи, была следом от укуса. У нескольких подозреваемых, включая Роберта Дюбуаза, взяли слепки зубов, в результате чего было установлено, что именно зубы Дюбуаза якобы соответствовали следу, оставленному на щеке девушки.Дюбуаз в 1980-х годах три года ожидал исполнения вынесенного ему смертного приговора, после чего наказание смягчили до пожизненного заключения. Однако в 2020 году были обнаружены не проверенные ранее образцы ДНК, анализ которых показал, что Дюбуаз невиновен в изнасиловании и убийстве, за которые его осудили. В деле появился новый подозреваемый, а Дюбуаз в августе 2020 года вышел на свободу.Согласно газете, мужчина, отбывший в тюрьме 37 лет, подал в суд на трех бывших детективов, бывшего сержанта полиции и судебного дантиста. Отмечается, что в 34-страничном иске, поданном в федеральный суд, подробно описан предполагаемый заговор с целью сфабриковать доказательства, свидетельствующие против Дюбуаза. Подчеркивается, в частности, что для изготовления слепка зубов использовался пчелиный воск, тогда как даже в 1983 году такой метод не считался подходящим для создания слепка в целях дальнейшего сравнения со следом укуса.

https://ria.ru/20211007/ubiytsa-1753484888.html

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