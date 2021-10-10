https://ria.ru/20211010/okhlazhdenie-1753867833.html
Врач предупредил об опасности переохлаждения
Врач предупредил об опасности переохлаждения - РИА Новости, 10.10.2021
Врач предупредил об опасности переохлаждения
Вышедший из тепла человек может заболеть даже при самом кратковременном соприкосновении с холодом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:13
2021-10-10T11:13
2021-10-10T11:13
общество
андрей тяжельников
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вышедший из тепла человек может заболеть даже при самом кратковременном соприкосновении с холодом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Опасность заключается в том, что влага на теле быстро остывает и человек быстро замерзает. Разница температуры окружающего воздуха и температуры разгоряченного тела велика и организм, если он не закален, не способен быстро адаптироваться к такому перепаду и переохлаждается. Переохлаждение ведет к резкому падению иммунитета - и человек может заболеть. Поэтому, выходя из тренажерного зала или бани, нужно тщательно высушиться", - отметил Тяжельников.Он уточнил, что одеваться стоит многослойно, чтобы в жарком помещении можно было с себя что-то снять и не вспотеть."Заболеть можно даже при самом кратковременном соприкосновении с холодом. Особенно, если человек вышел разогретым из тепла и раздетым", - добавил врач.
https://ria.ru/20211009/mezhsezone-1753780503.html
https://ria.ru/20211008/immunitet-1753605817.html
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общество, андрей тяжельников
Врач предупредил об опасности переохлаждения
Врач заявил, что вышедший из тепла человек может заболеть даже при кратком охлаждении
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Вышедший из тепла человек может заболеть даже при самом кратковременном соприкосновении с холодом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
.
"Опасность заключается в том, что влага на теле быстро остывает и человек быстро замерзает. Разница температуры окружающего воздуха и температуры разгоряченного тела велика и организм, если он не закален, не способен быстро адаптироваться к такому перепаду и переохлаждается. Переохлаждение ведет к резкому падению иммунитета - и человек может заболеть. Поэтому, выходя из тренажерного зала или бани, нужно тщательно высушиться", - отметил Тяжельников.
Он уточнил, что одеваться стоит многослойно, чтобы в жарком помещении можно было с себя что-то снять и не вспотеть.
"Заболеть можно даже при самом кратковременном соприкосновении с холодом. Особенно, если человек вышел разогретым из тепла и раздетым", - добавил врач.