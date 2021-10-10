https://ria.ru/20211010/obyski-1753869785.html

В Барнауле проверили органы профилактики из-за брошенного мальчика с ДЦП

В Барнауле проверили органы профилактики из-за брошенного мальчика с ДЦП - РИА Новости, 10.10.2021

В Барнауле проверили органы профилактики из-за брошенного мальчика с ДЦП

Обыски прошли в органах системы профилактики Барнаула после обнаружения брошенного мальчика-инвалида в рамках уголовного дела о халатности, сообщают в СУСК РФ... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:34

2021-10-10T11:34

2021-10-10T11:34

происшествия

барнаул

алтайский край

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БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Обыски прошли в органах системы профилактики Барнаула после обнаружения брошенного мальчика-инвалида в рамках уголовного дела о халатности, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю."По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)…После возбуждения уголовного дела следователи СК провели обыски в учреждениях органов системы профилактики", - говорится в сообщении.По данным следствия, в августе в Барнауле местные жители обратились в правоохранительные органы с заявлением о нахождении в опасности 16-летнего ребенка-инвалида, которого мать, злоупотребляющая алкоголем, оставляла одного дома. Как сообщают местные СМИ, мальчик страдает ДЦП, он не ходит. Оставленный один, однажды от голода он выполз из дома, мальчика увидели соседи."Юноша и его 12-летняя сестра были изъяты из семьи, а их мать впоследствии скончалась. При этом, органы системы профилактики города Барнаула, зная о том, что женщина не надлежащим образом занималась воспитанием детей, а мальчик не получал должной медицинской помощи, не предприняли мер по защите прав несовершеннолетних", - уточняют в СУСК.Местные СМИ сообщают, что за 16 лет мальчик не получал образования и необходимого лечения.Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина рассказала РИА Новости, что надзорное ведомство продолжает проверку по этому факту."В настоящее время прокуратурами Центрального и Железнодорожного района города Барнаула внесены представления для устранения нарушений прав ребёнка и привлечения к ответственности виновных лиц… Возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен на контроль прокуратурой региона", - заявила Антошкина.

https://ria.ru/20210921/studentka-1751178479.html

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происшествия, барнаул, алтайский край