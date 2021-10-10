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В Барнауле проверили органы профилактики из-за брошенного мальчика с ДЦП
В Барнауле проверили органы профилактики из-за брошенного мальчика с ДЦП - РИА Новости, 10.10.2021
В Барнауле проверили органы профилактики из-за брошенного мальчика с ДЦП
Обыски прошли в органах системы профилактики Барнаула после обнаружения брошенного мальчика-инвалида в рамках уголовного дела о халатности, сообщают в СУСК РФ... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:34
2021-10-10T11:34
происшествия
барнаул
алтайский край
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БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Обыски прошли в органах системы профилактики Барнаула после обнаружения брошенного мальчика-инвалида в рамках уголовного дела о халатности, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю."По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)…После возбуждения уголовного дела следователи СК провели обыски в учреждениях органов системы профилактики", - говорится в сообщении.По данным следствия, в августе в Барнауле местные жители обратились в правоохранительные органы с заявлением о нахождении в опасности 16-летнего ребенка-инвалида, которого мать, злоупотребляющая алкоголем, оставляла одного дома. Как сообщают местные СМИ, мальчик страдает ДЦП, он не ходит. Оставленный один, однажды от голода он выполз из дома, мальчика увидели соседи."Юноша и его 12-летняя сестра были изъяты из семьи, а их мать впоследствии скончалась. При этом, органы системы профилактики города Барнаула, зная о том, что женщина не надлежащим образом занималась воспитанием детей, а мальчик не получал должной медицинской помощи, не предприняли мер по защите прав несовершеннолетних", - уточняют в СУСК.Местные СМИ сообщают, что за 16 лет мальчик не получал образования и необходимого лечения.Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина рассказала РИА Новости, что надзорное ведомство продолжает проверку по этому факту."В настоящее время прокуратурами Центрального и Железнодорожного района города Барнаула внесены представления для устранения нарушений прав ребёнка и привлечения к ответственности виновных лиц… Возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен на контроль прокуратурой региона", - заявила Антошкина.
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происшествия, барнаул, алтайский край
11:34 10.10.2021
 
В Барнауле проверили органы профилактики из-за брошенного мальчика с ДЦП

В органах профилактики Барнаула прошли обыски из-за брошенного мальчика с ДЦП

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Обыски прошли в органах системы профилактики Барнаула после обнаружения брошенного мальчика-инвалида в рамках уголовного дела о халатности, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)…После возбуждения уголовного дела следователи СК провели обыски в учреждениях органов системы профилактики", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в августе в Барнауле местные жители обратились в правоохранительные органы с заявлением о нахождении в опасности 16-летнего ребенка-инвалида, которого мать, злоупотребляющая алкоголем, оставляла одного дома. Как сообщают местные СМИ, мальчик страдает ДЦП, он не ходит. Оставленный один, однажды от голода он выполз из дома, мальчика увидели соседи.
"Юноша и его 12-летняя сестра были изъяты из семьи, а их мать впоследствии скончалась. При этом, органы системы профилактики города Барнаула, зная о том, что женщина не надлежащим образом занималась воспитанием детей, а мальчик не получал должной медицинской помощи, не предприняли мер по защите прав несовершеннолетних", - уточняют в СУСК.
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Местные СМИ сообщают, что за 16 лет мальчик не получал образования и необходимого лечения.
Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина рассказала РИА Новости, что надзорное ведомство продолжает проверку по этому факту.
"В настоящее время прокуратурами Центрального и Железнодорожного района города Барнаула внесены представления для устранения нарушений прав ребёнка и привлечения к ответственности виновных лиц… Возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен на контроль прокуратурой региона", - заявила Антошкина.
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