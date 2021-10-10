https://ria.ru/20211010/nigeriya-1753905053.html

Вооруженные бандиты совершили нападение на рынок в нигерийском штате Сокото

Вооруженные бандиты совершили нападение на рынок в нигерийском штате Сокото - РИА Новости, 10.10.2021

Вооруженные бандиты совершили нападение на рынок в нигерийском штате Сокото

Неизвестные вооруженные бандиты совершили нападение на рынок в нигерийском штате Сокото, сообщает местное издание Vanguard. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T17:48

2021-10-10T17:48

2021-10-10T17:48

в мире

нигерия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неизвестные вооруженные бандиты совершили нападение на рынок в нигерийском штате Сокото, сообщает местное издание Vanguard.Согласно газете, нападавших было около 200, они ворвались на еженедельный рынок на мотоциклах и открыли огонь, чтобы напугать продавцов."Вооруженные люди, предположительно бандиты, напали на еженедельный рынок Майлаль в штате Сокото. Они якобы открыли огонь и убили не менее 20 человек, ранили многих", - сообщает издание.По словам очевидцев, бандиты увезли продукты и подожгли дома.Агентство Франс Пресс сообщает о 19 погибших.

https://ria.ru/20210927/napadenie-1752039798.html

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нигерия

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в мире, нигерия