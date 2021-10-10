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Вооруженные бандиты совершили нападение на рынок в нигерийском штате Сокото
Вооруженные бандиты совершили нападение на рынок в нигерийском штате Сокото - РИА Новости, 10.10.2021
Вооруженные бандиты совершили нападение на рынок в нигерийском штате Сокото
Неизвестные вооруженные бандиты совершили нападение на рынок в нигерийском штате Сокото, сообщает местное издание Vanguard. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T17:48
2021-10-10T17:48
2021-10-10T17:48
в мире
нигерия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неизвестные вооруженные бандиты совершили нападение на рынок в нигерийском штате Сокото, сообщает местное издание Vanguard.Согласно газете, нападавших было около 200, они ворвались на еженедельный рынок на мотоциклах и открыли огонь, чтобы напугать продавцов."Вооруженные люди, предположительно бандиты, напали на еженедельный рынок Майлаль в штате Сокото. Они якобы открыли огонь и убили не менее 20 человек, ранили многих", - сообщает издание.По словам очевидцев, бандиты увезли продукты и подожгли дома.Агентство Франс Пресс сообщает о 19 погибших.
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в мире, нигерия
Вооруженные бандиты совершили нападение на рынок в нигерийском штате Сокото
Vanguard: при нападении бандитов на северо-западе Нигерии погибли не менее 20 человек
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Неизвестные вооруженные бандиты совершили нападение на рынок в нигерийском
штате Сокото, сообщает местное издание Vanguard
.
Согласно газете, нападавших было около 200, они ворвались на еженедельный рынок на мотоциклах и открыли огонь, чтобы напугать продавцов.
"Вооруженные люди, предположительно бандиты, напали на еженедельный рынок Майлаль в штате Сокото. Они якобы открыли огонь и убили не менее 20 человек, ранили многих", - сообщает издание.
По словам очевидцев, бандиты увезли продукты и подожгли дома.
Агентство Франс Пресс сообщает о 19 погибших.