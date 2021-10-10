https://ria.ru/20211010/muzhchiny-1753851691.html

В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин

В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин - РИА Новости, 10.10.2021

В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин

В одной из квартир в сахалинском поселке городского типа Шахтерск обнаружили тела троих мужчин без видимых телесных повреждений, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T06:58

2021-10-10T06:58

2021-10-10T06:58

происшествия

южно-сахалинск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – РИА Новости. В одной из квартир в сахалинском поселке городского типа Шахтерск обнаружили тела троих мужчин без видимых телесных повреждений, возбуждено уголовное дело, сообщается в воскресенье на сайте областного управления Следственного комитета РФ.По данным СУСК, в ходе осмотра места происшествия видимых телесных повреждений на телах умерших не обнаружено."Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20211009/alkogol-1753790788.html

южно-сахалинск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, южно-сахалинск, следственный комитет россии (ск рф), россия