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В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин
В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин - РИА Новости, 10.10.2021
В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин
В одной из квартир в сахалинском поселке городского типа Шахтерск обнаружили тела троих мужчин без видимых телесных повреждений, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T06:58
2021-10-10T06:58
происшествия
южно-сахалинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – РИА Новости. В одной из квартир в сахалинском поселке городского типа Шахтерск обнаружили тела троих мужчин без видимых телесных повреждений, возбуждено уголовное дело, сообщается в воскресенье на сайте областного управления Следственного комитета РФ.По данным СУСК, в ходе осмотра места происшествия видимых телесных повреждений на телах умерших не обнаружено."Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - сообщили в СУСК.
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происшествия, южно-сахалинск, следственный комитет россии (ск рф), россия
06:58 10.10.2021
 
В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин

В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин без видимых повреждений

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – РИА Новости. В одной из квартир в сахалинском поселке городского типа Шахтерск обнаружили тела троих мужчин без видимых телесных повреждений, возбуждено уголовное дело, сообщается в воскресенье на сайте областного управления Следственного комитета РФ.
"По сообщению об обнаружении в одной из квартир по улице Интернациональной в поселке Шахтерск тел троих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, в ходе осмотра места происшествия видимых телесных повреждений на телах умерших не обнаружено.
"Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - сообщили в СУСК.
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ПроисшествияЮжно-СахалинскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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