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В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин
В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин - РИА Новости, 10.10.2021
В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин
В одной из квартир в сахалинском поселке городского типа Шахтерск обнаружили тела троих мужчин без видимых телесных повреждений, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T06:58
2021-10-10T06:58
2021-10-10T06:58
происшествия
южно-сахалинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – РИА Новости. В одной из квартир в сахалинском поселке городского типа Шахтерск обнаружили тела троих мужчин без видимых телесных повреждений, возбуждено уголовное дело, сообщается в воскресенье на сайте областного управления Следственного комитета РФ.По данным СУСК, в ходе осмотра места происшествия видимых телесных повреждений на телах умерших не обнаружено."Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - сообщили в СУСК.
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происшествия, южно-сахалинск, следственный комитет россии (ск рф), россия
В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин
В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин без видимых повреждений