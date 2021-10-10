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Более 260 зданий Садового кольца в Москве украсила подсветка
Более 260 зданий Садового кольца в Москве украсила подсветка - РИА Новости, 10.10.2021
Более 260 зданий Садового кольца в Москве украсила подсветка
Уникальная архитектурно-художественная подсветка украсила более 260 зданий Садового кольца в Москве за последние 8 лет, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T17:14
2021-10-10T17:14
общество
москва
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уникальная архитектурно-художественная подсветка украсила более 260 зданий Садового кольца в Москве за последние 8 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Концепцию архитектурно-художественного освещения одной из главных магистралей столицы "Золотое кольцо" реализуем с 2013 года. В темное время суток нижняя часть строений залита привычным глазу горожан белым светом, а верхние этажи — золотым. Для создания этого эффекта на светильники устанавливаем специальные фильтры. Сегодня ими оборудованы 263 здания",- говорится в сообщении.Отмечается, что архитектурно-художественная подсветка подчеркивает уникальные особенности каждого здания, при этом благодаря ей создан единый световой образ исторических построек.
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москва
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общество, москва, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва)
17:14 10.10.2021
 
Более 260 зданий Садового кольца в Москве украсила подсветка

Более 260 зданий Садового кольца в Москве украсила уникальная подсветка

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗавершение реконструкции архитектурного макета центра Москвы на ВДНХ
Завершение реконструкции архитектурного макета центра Москвы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уникальная архитектурно-художественная подсветка украсила более 260 зданий Садового кольца в Москве за последние 8 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Концепцию архитектурно-художественного освещения одной из главных магистралей столицы "Золотое кольцо" реализуем с 2013 года. В темное время суток нижняя часть строений залита привычным глазу горожан белым светом, а верхние этажи — золотым. Для создания этого эффекта на светильники устанавливаем специальные фильтры. Сегодня ими оборудованы 263 здания",- говорится в сообщении.
Отмечается, что архитектурно-художественная подсветка подчеркивает уникальные особенности каждого здания, при этом благодаря ей создан единый световой образ исторических построек.
Фонари в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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ОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыСадовое кольцо (Москва)
 
 
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