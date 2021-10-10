https://ria.ru/20211010/moskva-1753900801.html

Более 260 зданий Садового кольца в Москве украсила подсветка

Более 260 зданий Садового кольца в Москве украсила подсветка - РИА Новости, 10.10.2021

Более 260 зданий Садового кольца в Москве украсила подсветка

Уникальная архитектурно-художественная подсветка украсила более 260 зданий Садового кольца в Москве за последние 8 лет, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T17:14

2021-10-10T17:14

2021-10-10T17:14

общество

москва

городское хозяйство москвы

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уникальная архитектурно-художественная подсветка украсила более 260 зданий Садового кольца в Москве за последние 8 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Концепцию архитектурно-художественного освещения одной из главных магистралей столицы "Золотое кольцо" реализуем с 2013 года. В темное время суток нижняя часть строений залита привычным глазу горожан белым светом, а верхние этажи — золотым. Для создания этого эффекта на светильники устанавливаем специальные фильтры. Сегодня ими оборудованы 263 здания",- говорится в сообщении.Отмечается, что архитектурно-художественная подсветка подчеркивает уникальные особенности каждого здания, при этом благодаря ей создан единый световой образ исторических построек.

https://realty.ria.ru/20210928/podsvetka-1752139789.html

москва

садовое кольцо (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва)