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До конца года завершится в Москве благоустройство Кольского пруда
До конца года завершится в Москве благоустройство Кольского пруда - РИА Новости, 10.10.2021
До конца года завершится в Москве благоустройство Кольского пруда
До конца года в Москве завершится благоустройство Кольского пруда на территории будущего "Парка Яуза", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T12:22
2021-10-10T12:22
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. До конца года в Москве завершится благоустройство Кольского пруда на территории будущего "Парка Яуза", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."До конца года завершится благоустройство Кольского пруда на территории будущего "Парка Яуза". Специалисты Комплекса городского хозяйства очистили водоем площадью 0,5 гектара от иловых отложений и демонтировали старые железобетонные плиты берегоукрепления", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время завершаются работы по созданию нового берегоукрепления из монолитной конструкции, ее покроют гидроизоляционным составом. Со стороны Тенистого проезда берег сделают откосным – это способствует накоплению атмосферных осадков и удобно для выхода водоплавающих птиц.Кроме того, специалисты сформируют новую форму дна и сделают надежный водоупорный слой. При этом сохранят обнаруженные выходы в пруд грунтовых вод.Отмечается, что первое упоминание о пруде относится к XVIII веку. На его берегах располагалось село Медведково. Современное имя пруд получил в конце 1990 годов – по названию расположенной рядом Кольской улицы."До конца года на территории будущего "Парка Яуза" планируется благоустроить еще два пруда – Первый и Второй Лазоревые. Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан", - добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210929/park-1752321191.html
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общество, москва, городское хозяйство москвы
12:22 10.10.2021
 
До конца года завершится в Москве благоустройство Кольского пруда

До конца года завершится в Москве благоустройство Кольского пруда в будущем парке

© официальный сайт Мэра МосквыПроектное решение прогулочного маршрута в пойме реки Чермянки, где появится парк "Яуза"
Проектное решение прогулочного маршрута в пойме реки Чермянки, где появится парк Яуза
© официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. До конца года в Москве завершится благоустройство Кольского пруда на территории будущего "Парка Яуза", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"До конца года завершится благоустройство Кольского пруда на территории будущего "Парка Яуза". Специалисты Комплекса городского хозяйства очистили водоем площадью 0,5 гектара от иловых отложений и демонтировали старые железобетонные плиты берегоукрепления", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящее время завершаются работы по созданию нового берегоукрепления из монолитной конструкции, ее покроют гидроизоляционным составом. Со стороны Тенистого проезда берег сделают откосным – это способствует накоплению атмосферных осадков и удобно для выхода водоплавающих птиц.
Кроме того, специалисты сформируют новую форму дна и сделают надежный водоупорный слой. При этом сохранят обнаруженные выходы в пруд грунтовых вод.
"В водоеме устроят четыре зоны биоплато. В них высадят рогоз узколистный, камыш укореняющийся, тростник обыкновенный, кубышку желтую, сусак зонтичный и кувшинки. Эти водные растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение воды, и служат укрытием для рыб и водоплавающих птиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первое упоминание о пруде относится к XVIII веку. На его берегах располагалось село Медведково. Современное имя пруд получил в конце 1990 годов – по названию расположенной рядом Кольской улицы.
"До конца года на территории будущего "Парка Яуза" планируется благоустроить еще два пруда – Первый и Второй Лазоревые. Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан", - добавляется в сообщении.
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