https://ria.ru/20211010/moskva-1753874216.html

До конца года завершится в Москве благоустройство Кольского пруда

До конца года завершится в Москве благоустройство Кольского пруда - РИА Новости, 10.10.2021

До конца года завершится в Москве благоустройство Кольского пруда

До конца года в Москве завершится благоустройство Кольского пруда на территории будущего "Парка Яуза", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T12:22

2021-10-10T12:22

2021-10-10T12:22

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. До конца года в Москве завершится благоустройство Кольского пруда на территории будущего "Парка Яуза", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."До конца года завершится благоустройство Кольского пруда на территории будущего "Парка Яуза". Специалисты Комплекса городского хозяйства очистили водоем площадью 0,5 гектара от иловых отложений и демонтировали старые железобетонные плиты берегоукрепления", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время завершаются работы по созданию нового берегоукрепления из монолитной конструкции, ее покроют гидроизоляционным составом. Со стороны Тенистого проезда берег сделают откосным – это способствует накоплению атмосферных осадков и удобно для выхода водоплавающих птиц.Кроме того, специалисты сформируют новую форму дна и сделают надежный водоупорный слой. При этом сохранят обнаруженные выходы в пруд грунтовых вод.Отмечается, что первое упоминание о пруде относится к XVIII веку. На его берегах располагалось село Медведково. Современное имя пруд получил в конце 1990 годов – по названию расположенной рядом Кольской улицы."До конца года на территории будущего "Парка Яуза" планируется благоустроить еще два пруда – Первый и Второй Лазоревые. Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210929/park-1752321191.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы