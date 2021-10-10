https://ria.ru/20211010/lukashenko-1753895070.html

Лукашенко прокатился на мотоцикле и осмотрел поля

Лукашенко прокатился на мотоцикле и осмотрел поля - РИА Новости, 10.10.2021

Лукашенко прокатился на мотоцикле и осмотрел поля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в выходные прокатился на мотоцикле и проинспектировал поля с озимыми и кукурузой, соответствующие видеокадры... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T16:18

2021-10-10T16:18

2021-10-10T16:18

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в выходные прокатился на мотоцикле и проинспектировал поля с озимыми и кукурузой, соответствующие видеокадры распространил в воскресенье близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".Накануне Telegram-канал сообщал, что Лукашенко проводит эти дни на своей малой родине, а не в Минске, "доклады министров проверяются в поле"."Рабочие выходные Первого: уборка, посевная, дороги и настроения на селе - всё под контролем. И да, Первый на мотоцикле", - гласит сопроводительная надпись к опубликованному в воскресенье видео.На кадрах Лукашенко сначала едет на мотоцикле по лесной дороге, вероятно, с младшим сыном Николаем. Обращаясь к своему спутнику по имени "Коля", президент обсуждает лес. Затем Лукашенко проверяет засеянное поле, а потом - поле с еще не убранной кукурузой. После этого президент Белоруссии пообщался с пожилыми женщинами на деревенском кладбище, пожелав им в конце разговора здоровья.

https://ria.ru/20211008/lukashenko-1753735094.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко