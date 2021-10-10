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Лукашенко прокатился на мотоцикле и осмотрел поля
Лукашенко прокатился на мотоцикле и осмотрел поля - РИА Новости, 10.10.2021
Лукашенко прокатился на мотоцикле и осмотрел поля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в выходные прокатился на мотоцикле и проинспектировал поля с озимыми и кукурузой, соответствующие видеокадры... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T16:18
2021-10-10T16:18
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в выходные прокатился на мотоцикле и проинспектировал поля с озимыми и кукурузой, соответствующие видеокадры распространил в воскресенье близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".Накануне Telegram-канал сообщал, что Лукашенко проводит эти дни на своей малой родине, а не в Минске, "доклады министров проверяются в поле"."Рабочие выходные Первого: уборка, посевная, дороги и настроения на селе - всё под контролем. И да, Первый на мотоцикле", - гласит сопроводительная надпись к опубликованному в воскресенье видео.На кадрах Лукашенко сначала едет на мотоцикле по лесной дороге, вероятно, с младшим сыном Николаем. Обращаясь к своему спутнику по имени "Коля", президент обсуждает лес. Затем Лукашенко проверяет засеянное поле, а потом - поле с еще не убранной кукурузой. После этого президент Белоруссии пообщался с пожилыми женщинами на деревенском кладбище, пожелав им в конце разговора здоровья.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
16:18 10.10.2021
 
Лукашенко прокатился на мотоцикле и осмотрел поля

Президент Белоруссии Лукашенко прокатился на мотоцикле и осмотрел засеянные поля

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в выходные прокатился на мотоцикле и проинспектировал поля с озимыми и кукурузой, соответствующие видеокадры распространил в воскресенье близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Накануне Telegram-канал сообщал, что Лукашенко проводит эти дни на своей малой родине, а не в Минске, "доклады министров проверяются в поле".
"Рабочие выходные Первого: уборка, посевная, дороги и настроения на селе - всё под контролем. И да, Первый на мотоцикле", - гласит сопроводительная надпись к опубликованному в воскресенье видео.
На кадрах Лукашенко сначала едет на мотоцикле по лесной дороге, вероятно, с младшим сыном Николаем. Обращаясь к своему спутнику по имени "Коля", президент обсуждает лес. Затем Лукашенко проверяет засеянное поле, а потом - поле с еще не убранной кукурузой. После этого президент Белоруссии пообщался с пожилыми женщинами на деревенском кладбище, пожелав им в конце разговора здоровья.
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