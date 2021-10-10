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В Новосибирске рассмотрят инцидент со школьницей, которой повредили глаз
В Новосибирске рассмотрят инцидент со школьницей, которой повредили глаз - РИА Новости, 10.10.2021
В Новосибирске рассмотрят инцидент со школьницей, которой повредили глаз
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки действий руководства школы в Новосибирске, в которой девочке повредили глаз линейкой,... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T23:26
2021-10-10T23:33
происшествия
кировский район
новосибирская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки действий руководства школы в Новосибирске, в которой девочке повредили глаз линейкой, сообщается на сайте ведомства.Сообщается, что в ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что должностные лица учебного заведения в Кировском районе Новосибирска не предприняли мер по жалобам родителей учеников о неправомерных действиях ряда учащихся, что в последующем привело к тому, что девочке линейкой травмировали глаз."По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки", - добавляется в сообщении.Отмечается, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц общеобразовательного учреждения."Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя СУСК РФ по Новосибирской области Бадулину А.Н. доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчёркивается в сообщении.
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кировский район
новосибирская область
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происшествия, кировский район, новосибирская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:26 10.10.2021 (обновлено: 23:33 10.10.2021)
 
В Новосибирске рассмотрят инцидент со школьницей, которой повредили глаз

СК рассмотрит инцидент со школьницей из Новосибирска, которой повредили глаз линейкой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки действий руководства школы в Новосибирске, в которой девочке повредили глаз линейкой, сообщается на сайте ведомства.
Сообщается, что в ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что должностные лица учебного заведения в Кировском районе Новосибирска не предприняли мер по жалобам родителей учеников о неправомерных действиях ряда учащихся, что в последующем привело к тому, что девочке линейкой травмировали глаз.
"По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц общеобразовательного учреждения.
"Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя СУСК РФ по Новосибирской области Бадулину А.Н. доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчёркивается в сообщении.
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ПроисшествияКировский районНовосибирская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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