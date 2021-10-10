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При крушении легкомоторного самолета во Франции погибли два человека
При крушении легкомоторного самолета во Франции погибли два человека - РИА Новости, 10.10.2021
При крушении легкомоторного самолета во Франции погибли два человека
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета во французском заморском регионе Реюньон в Индийском океане, сообщает местное издание... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T23:37
2021-10-10T23:38
в мире
реюньон
франция
индийский океан
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ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета во французском заморском регионе Реюньон в Индийском океане, сообщает местное издание Clicanoo.Инцидент произошел в воскресенье около 8.00 по местному времени (7.00 мск)."Сегодня утром легкомоторный самолет, летевший из города Силаос, разбился о склон Маидо … По имеющимся данным, в результате крушения погибли два человека - пилот самолета компании Félix и турист", - сообщает издание.Жандармерия воздушно-транспортных перевозок начала расследование, чтобы выяснить причину крушения.
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в мире, реюньон, франция, индийский океан
23:37 10.10.2021 (обновлено: 23:38 10.10.2021)
 
При крушении легкомоторного самолета во Франции погибли два человека

Clicanoo: при крушении легкомоторного самолета на французском острове Реюньон погибли двое

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета во французском заморском регионе Реюньон в Индийском океане, сообщает местное издание Clicanoo.
Инцидент произошел в воскресенье около 8.00 по местному времени (7.00 мск).
"Сегодня утром легкомоторный самолет, летевший из города Силаос, разбился о склон Маидо … По имеющимся данным, в результате крушения погибли два человека - пилот самолета компании Félix и турист", - сообщает издание.
Жандармерия воздушно-транспортных перевозок начала расследование, чтобы выяснить причину крушения.
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В миреРеюньонФранцияИндийский океан
 
 
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