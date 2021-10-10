https://ria.ru/20211010/krushenie-1753930284.html

При крушении легкомоторного самолета во Франции погибли два человека

При крушении легкомоторного самолета во Франции погибли два человека - РИА Новости, 10.10.2021

При крушении легкомоторного самолета во Франции погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета во французском заморском регионе Реюньон в Индийском океане, сообщает местное издание... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T23:37

2021-10-10T23:37

2021-10-10T23:38

в мире

реюньон

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ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета во французском заморском регионе Реюньон в Индийском океане, сообщает местное издание Clicanoo.Инцидент произошел в воскресенье около 8.00 по местному времени (7.00 мск)."Сегодня утром легкомоторный самолет, летевший из города Силаос, разбился о склон Маидо … По имеющимся данным, в результате крушения погибли два человека - пилот самолета компании Félix и турист", - сообщает издание.Жандармерия воздушно-транспортных перевозок начала расследование, чтобы выяснить причину крушения.

https://ria.ru/20210805/samolet-1744573585.html

реюньон

франция

индийский океан

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в мире, реюньон, франция, индийский океан