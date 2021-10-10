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https://ria.ru/20211010/kozyr-1753906947.html
Россия получила козырь в газовой войне с Европой
Байден вручил Путину козырь в вопросе газа для Европы, пишет Daily Mail - РИА Новости, 10.10.2021
Россия получила козырь в газовой войне с Европой
Президент США Джо Байден вручил российскому лидеру Владимиру Путину козырь в вопросе поставок газа для Европы. Об этом пишет обозреватель британского издания... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T18:14
2021-10-10T22:14
политика
сша
владимир путин
джо байден
евросоюз
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден вручил российскому лидеру Владимиру Путину козырь в вопросе поставок газа для Европы. Об этом пишет обозреватель британского издания Daily Mail Крис Плезанс.По его мнению, глава Белого дома дал "зеленый свет" завершению трубопровода "Северный поток— 2" и тем самым позволил Москве влиять на ценообразование, а также контролировать газовый рынок Европы.Колумнист убежден, что теперь Россия "воспользуется топливным кризисом", который возник на континенте, чтобы добиться сертификации новой магистрали."Северный поток — 2" — газопровод в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершилось в начале сентября, и объемы поставок по нему уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.В Москве неоднократно подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, который нельзя политизировать: газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что резкое повышение стоимости фьючерсов связано с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна готова помочь стабилизировать ситуацию с энергоносителями. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость топлива ради запуска "Северного потока — 2".
https://ria.ru/20210924/plan-1751662188.html
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политика, сша, владимир путин, джо байден, евросоюз, северный поток — 2, россия
18:14 10.10.2021 (обновлено: 22:14 10.10.2021)
 
Байден вручил Путину козырь в вопросе газа для Европы, пишет Daily Mail

Daily Mail: Байден вручил России козырь в газовой войне с Европой

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден вручил российскому лидеру Владимиру Путину козырь в вопросе поставок газа для Европы. Об этом пишет обозреватель британского издания Daily Mail Крис Плезанс.
По его мнению, глава Белого дома дал "зеленый свет" завершению трубопровода "Северный поток— 2" и тем самым позволил Москве влиять на ценообразование, а также контролировать газовый рынок Европы.
"Этот шаг поставил в тупик как критиков, так и сторонников президента Соединенных Штатов", — пишет Плезанс.
Колумнист убежден, что теперь Россия "воспользуется топливным кризисом", который возник на континенте, чтобы добиться сертификации новой магистрали.
"Северный поток — 2" — газопровод в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершилось в начале сентября, и объемы поставок по нему уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
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В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что резкое повышение стоимости фьючерсов связано с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна готова помочь стабилизировать ситуацию с энергоносителями. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость топлива ради запуска "Северного потока — 2".
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ПолитикаСШАВладимир ПутинДжо БайденЕвросоюзСеверный поток — 2Россия
 
 
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