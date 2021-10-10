Россия получила козырь в газовой войне с Европой

18:14 10.10.2021 (обновлено: 22:14 10.10.2021)
Байден вручил Путину козырь в вопросе газа для Европы, пишет Daily Mail
Daily Mail: Байден вручил России козырь в газовой войне с Европой
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден вручил российскому лидеру Владимиру Путину козырь в вопросе поставок газа для Европы. Об этом пишет обозреватель британского издания Daily Mail Крис Плезанс.
По его мнению, глава Белого дома дал "зеленый свет" завершению трубопровода "Северный поток— 2" и тем самым позволил Москве влиять на ценообразование, а также контролировать газовый рынок Европы.
"Этот шаг поставил в тупик как критиков, так и сторонников президента Соединенных Штатов", — пишет Плезанс.
Колумнист убежден, что теперь Россия "воспользуется топливным кризисом", который возник на континенте, чтобы добиться сертификации новой магистрали.
"Северный поток — 2" — газопровод в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершилось в начале сентября, и объемы поставок по нему уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
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В Москве неоднократно подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, который нельзя политизировать: газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что резкое повышение стоимости фьючерсов связано с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна готова помочь стабилизировать ситуацию с энергоносителями. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость топлива ради запуска "Северного потока — 2".