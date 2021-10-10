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Лавров призвал ЕС выполнить обязательства по "Брюссельскому" соглашению
Лавров призвал ЕС выполнить обязательства по "Брюссельскому" соглашению - РИА Новости, 10.10.2021
Лавров призвал ЕС выполнить обязательства по "Брюссельскому" соглашению
Россия выступает за решение косовской проблемы путем диалога Белграда и Приштины, но ЕС пора начать выполнять свои обязательства по "Брюссельскому" соглашению о РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T22:14
2021-10-10T22:14
в мире
оон
греция
сербия
евросоюз
сергей лавров
александр вучич
россия
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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Россия выступает за решение косовской проблемы путем диалога Белграда и Приштины, но ЕС пора начать выполнять свои обязательства по "Брюссельскому" соглашению о нормализации отношений между сторонами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем."Мы говорили, конечно же, о региональных делах, о косовской проблеме. Россия неизменно выступает за то, чтобы решение этой ситуации основывалось исключительно на уважении резолюции 1244, за то, чтобы это решение было найдено в рамках прямого диалога между Белградом и Приштиной, и чтобы это окончательное решение было вынесено на одобрение Совета безопасности ООН", - сказал Лавров.Глава МИД РФ отметил, что Москва примет любое решение, которое устроит Сербию и сербский народ. По его словам, Россия была обеспокоена провокацией на севере Косово в конце сентября."Хотим также подчеркнуть, что неизменно в наших контактах с Европейским союзом напоминаем об ответственности Брюсселя за те посреднические функции, которые были Брюсселем самим инициированы и которыми Евросоюз был наделен решением Генеральной ассамблеи ООН. Пора выполнять договоренности, которые были достигнуты много лет назад, в частности, договоренность о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, о чем было условлено официально, конкретно еще в 2013 году. Не делает части Евросоюзу попустительство попыткам косоваров заматывать это важнейшее решение для сербского населения Косово", - добавил Лавров.Белград и Пришина ранее достигли временного компромиссного решения по использованию автомобильных регистрационных номеров на территории региона. На въезде в Косово и Метохию на сербские автомобильные номера, как и на "косовские" при въезде в Сербию, будет прикрепляться наклейка, которая закроет политическую символику. Кроме того, представители Сербии и самопровозглашенного Косово создадут рабочую группу, которую возглавит ЕС, по урегулированию и поиску долгосрочных решений ситуации.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
https://ria.ru/20211006/balkany-1753376883.html
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в мире, оон, греция, сербия, евросоюз, сергей лавров, александр вучич, россия
22:14 10.10.2021
 
Лавров призвал ЕС выполнить обязательства по "Брюссельскому" соглашению

Глава МИД Лавров призвал ЕС выполнить обязательства по "Брюссельскому" соглашению

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Россия выступает за решение косовской проблемы путем диалога Белграда и Приштины, но ЕС пора начать выполнять свои обязательства по "Брюссельскому" соглашению о нормализации отношений между сторонами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
"Мы говорили, конечно же, о региональных делах, о косовской проблеме. Россия неизменно выступает за то, чтобы решение этой ситуации основывалось исключительно на уважении резолюции 1244, за то, чтобы это решение было найдено в рамках прямого диалога между Белградом и Приштиной, и чтобы это окончательное решение было вынесено на одобрение Совета безопасности ООН", - сказал Лавров.
Флаги Сербии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 17:28
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Глава МИД РФ отметил, что Москва примет любое решение, которое устроит Сербию и сербский народ. По его словам, Россия была обеспокоена провокацией на севере Косово в конце сентября.
"Хотим также подчеркнуть, что неизменно в наших контактах с Европейским союзом напоминаем об ответственности Брюсселя за те посреднические функции, которые были Брюсселем самим инициированы и которыми Евросоюз был наделен решением Генеральной ассамблеи ООН. Пора выполнять договоренности, которые были достигнуты много лет назад, в частности, договоренность о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, о чем было условлено официально, конкретно еще в 2013 году. Не делает части Евросоюзу попустительство попыткам косоваров заматывать это важнейшее решение для сербского населения Косово", - добавил Лавров.
Белград и Пришина ранее достигли временного компромиссного решения по использованию автомобильных регистрационных номеров на территории региона. На въезде в Косово и Метохию на сербские автомобильные номера, как и на "косовские" при въезде в Сербию, будет прикрепляться наклейка, которая закроет политическую символику. Кроме того, представители Сербии и самопровозглашенного Косово создадут рабочую группу, которую возглавит ЕС, по урегулированию и поиску долгосрочных решений ситуации.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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В миреООНГрецияСербияЕвросоюзСергей ЛавровАлександр ВучичРоссия
 
 
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