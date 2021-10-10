Лавров призвал ЕС выполнить обязательства по "Брюссельскому" соглашению
Глава МИД Лавров призвал ЕС выполнить обязательства по "Брюссельскому" соглашению
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке
БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Россия выступает за решение косовской проблемы путем диалога Белграда и Приштины, но ЕС пора начать выполнять свои обязательства по "Брюссельскому" соглашению о нормализации отношений между сторонами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
"Мы говорили, конечно же, о региональных делах, о косовской проблеме. Россия неизменно выступает за то, чтобы решение этой ситуации основывалось исключительно на уважении резолюции 1244, за то, чтобы это решение было найдено в рамках прямого диалога между Белградом и Приштиной, и чтобы это окончательное решение было вынесено на одобрение Совета безопасности ООН", - сказал Лавров.
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"Хотим также подчеркнуть, что неизменно в наших контактах с Европейским союзом напоминаем об ответственности Брюсселя за те посреднические функции, которые были Брюсселем самим инициированы и которыми Евросоюз был наделен решением Генеральной ассамблеи ООН. Пора выполнять договоренности, которые были достигнуты много лет назад, в частности, договоренность о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, о чем было условлено официально, конкретно еще в 2013 году. Не делает части Евросоюзу попустительство попыткам косоваров заматывать это важнейшее решение для сербского населения Косово", - добавил Лавров.
Белград и Пришина ранее достигли временного компромиссного решения по использованию автомобильных регистрационных номеров на территории региона. На въезде в Косово и Метохию на сербские автомобильные номера, как и на "косовские" при въезде в Сербию, будет прикрепляться наклейка, которая закроет политическую символику. Кроме того, представители Сербии и самопровозглашенного Косово создадут рабочую группу, которую возглавит ЕС, по урегулированию и поиску долгосрочных решений ситуации.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.