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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753871149.html
В Москве за сутки госпитализировали 1178 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1178 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1178 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1 178 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 496 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:44
2021-10-10T11:45
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 178 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 496 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 4 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 178 человек. На ИВЛ находятся 496 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 2 177 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 511 856. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, коронавирус covid-19
11:44 10.10.2021 (обновлено: 11:45 10.10.2021)
 
В Москве за сутки госпитализировали 1178 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1178 человек с COVID-19, на ИВЛ лежат 496 пациентов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 178 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 496 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 4 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 178 человек. На ИВЛ находятся 496 человек",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что в городе выздоровели еще 2 177 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 511 856. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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