https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753871149.html

В Москве за сутки госпитализировали 1178 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1178 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1178 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1 178 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 496 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:44

2021-10-10T11:44

2021-10-10T11:45

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 178 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 496 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 4 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 178 человек. На ИВЛ находятся 496 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 2 177 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 511 856. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211010/opros-1753863825.html

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2021

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общество, москва, коронавирус covid-19