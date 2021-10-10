https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753871149.html
В Москве за сутки госпитализировали 1178 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1178 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1178 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1 178 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 496 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:44
2021-10-10T11:44
2021-10-10T11:45
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 178 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 496 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 4 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 178 человек. На ИВЛ находятся 496 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 2 177 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 511 856. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20211010/opros-1753863825.html
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общество, москва, коронавирус covid-19
11:44 10.10.2021 (обновлено: 11:45 10.10.2021)
В Москве за сутки госпитализировали 1178 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1178 человек с COVID-19, на ИВЛ лежат 496 пациентов