https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753869291.html
В России за сутки выписали 17 274 человека после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 17 274 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2021
В России за сутки выписали 17 274 человека после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 17 274 человека после лечения от COVID-19, за все время - 6 858 119, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:29
2021-10-10T11:29
2021-10-10T11:29
распространение коронавируса
общество
самарская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 17 274 человека после лечения от COVID-19, за все время - 6 858 119, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 17 274 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 858 119", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2177, Подмосковье - 1265, Самарской области - 498.
https://ria.ru/20211010/letalnost-1753868629.html
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общество, самарская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В России за сутки выписали 17 274 человека после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 17 274 человека после COVID-19, за все время — 6 858 119