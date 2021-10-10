https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753869291.html

В России за сутки выписали 17 274 человека после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 17 274 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2021

В России за сутки выписали 17 274 человека после лечения от COVID-19

За сутки в России выписаны 17 274 человека после лечения от COVID-19, за все время - 6 858 119, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:29

2021-10-10T11:29

2021-10-10T11:29

распространение коронавируса

общество

самарская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 17 274 человека после лечения от COVID-19, за все время - 6 858 119, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 17 274 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 858 119", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2177, Подмосковье - 1265, Самарской области - 498.

https://ria.ru/20211010/letalnost-1753868629.html

самарская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, самарская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19