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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Нина Добрев ищет любовь в романтической комедии Netflix "Love Hard"
Нина Добрев ищет любовь в романтической комедии Netflix "Love Hard" - РИА Новости, 10.10.2021
Нина Добрев ищет любовь в романтической комедии Netflix "Love Hard"
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер романтической комедии "Love Hard" ("Крепкая любовь") со звездой сериала "Дневники вампира" Ниной Добрев в главной РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T02:44
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix представил трейлер романтической комедии "Love Hard" ("Крепкая любовь") со звездой сериала "Дневники вампира" Ниной Добрев в главной роли. Добрев сыграла журналистку из Лос-Анджелеса по имени Натали. Ей постоянно не везет в любви, но однажды она знакомится в интернете с красавчиком по имени Джош, который живет на другом конце страны. Натали влюбляется в него и решает устроить сюрприз на Рождество, приехав к нему.Но на месте она обнаруживает, что ее обманули. На сайте знакомств все это время с главной героиней общался другой — обычный парень по имени Джош (хотя бы в этом он не соврал). Увидев, как расстроилась Натали, он соглашается помочь завоевать ей мужчину из приложения. Им оказывается его друг детства Таг. Роль Джоша в ленте исполнил Джимми О. Ян ("Кремниевая долина"), а Тэга — Дэррен Барнет ("Я никогда не…"). В ромкоме также задействованы Микаела Хувер, Джеймс Сайто, Гарри Шам — младший, Мэтти Финочио и другие. Комедию снял Эрнан Хименес по сценарию Дэнни Макки и Ребекки Юэн. Премьера фильма состоится на Netflix 5 ноября.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, лос-анджелес, что посмотреть
02:44 10.10.2021
 
Нина Добрев ищет любовь в романтической комедии Netflix "Love Hard"

Вышел трейлер рождественской комедии "Love Hard", которая выйдет на Netflix

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix представил трейлер романтической комедии "Love Hard" ("Крепкая любовь") со звездой сериала "Дневники вампира" Ниной Добрев в главной роли.
Добрев сыграла журналистку из Лос-Анджелеса по имени Натали. Ей постоянно не везет в любви, но однажды она знакомится в интернете с красавчиком по имени Джош, который живет на другом конце страны. Натали влюбляется в него и решает устроить сюрприз на Рождество, приехав к нему.
Но на месте она обнаруживает, что ее обманули. На сайте знакомств все это время с главной героиней общался другой — обычный парень по имени Джош (хотя бы в этом он не соврал). Увидев, как расстроилась Натали, он соглашается помочь завоевать ей мужчину из приложения. Им оказывается его друг детства Таг.
Роль Джоша в ленте исполнил Джимми О. Ян ("Кремниевая долина"), а Тэга — Дэррен Барнет ("Я никогда не…"). В ромкоме также задействованы Микаела Хувер, Джеймс Сайто, Гарри Шам — младший, Мэтти Финочио и другие.
Комедию снял Эрнан Хименес по сценарию Дэнни Макки и Ребекки Юэн.
Премьера фильма состоится на Netflix 5 ноября.
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