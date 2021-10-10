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Биография Евгения Кисина

Биография Евгения Кисина - РИА Новости, 10.10.2021

Биография Евгения Кисина

Пианист Евгений Кисин родился 10 октября 1971 года в Москве. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T03:01

2021-10-10T03:01

2021-10-10T03:01

справки

евгений кисин

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Пианист Евгений Кисин родился 10 октября 1971 года в Москве. Его отец был инженером, начальником цеха на ракетном заводе. Мать преподавала фортепиано в районной музыкальной школе. Старшая сестра Алла училась в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории и стала пианисткой.Играть на слух и импровизировать на фортепиано Евгений Кисин начал в двухлетнем возрасте. В шесть лет поступил в Музыкальную школу имени Гнесиных в класс педагога Анны Кантор. В десять лет он дебютировал на большой сцене, сыграв Концерт №20 для фортепьяно с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта, через год Кисин дал первый сольный концерт в Москве.Международное признание получил 1984 году, исполнив в Большом зале Московской консерватории 1-й и 2-й фортепианные концерты Фридерика Шопена с оркестром Московской государственной филармонии под управлением Дмитрия Китаенко.Первые выступления Кисина за рубежом состоялись в 1985 году в Восточной Европе, в 1986 году он совершил первый тур по Японии. В 1987 году дебютировал на Берлинском фестивале.В 1988 году Кисин совершил тур по Европе вместе с оркестром "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова, а также дебютировал с Лондонским симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева. В декабре того же года он исполнил Первый концерт Чайковского с Берлинским филармоническим оркестром под управлением выдающегося дирижера Герберта фон Караяна.В 1990 году дебютировал на лондонских "Променад-концертах" и в США, где выступил с Нью-Йоркским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты, дал сольный концерт в Карнеги-холле. В феврале 1992 года Кисин принял участие в церемонии Grammy Awards в Нью-Йорке.В 1995 году он стал самым молодым человеком, когда-либо названным лучшим инструменталистом года в США. В 1997 году пианист выступил с сольной программой на "Променад-концертах" BBC.Кисин считается мировой звездой музыкально-исполнительского искусства, пианистом-виртуозом, блистательным интерпретатором произведений Фридерика Шопена, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича.В настоящее время музыкант продолжает вести концертную деятельность в Европе, Америке и Азии.В сезоне 2019/2020 Кисин исполнял бетховенскую программу: Восьмую сонату, Пятнадцать вариаций с фугой, 17-ю и 21-ю сонаты по всей Европе, а в феврале 2020 года – в Москве.В 2020 году во время пандемии коронавируса в соцсетях появилось видеообращение Евгения Кисина и американской певицы (сопрано) Рене Флеминг, чей гастрольный тур по Европе и Америке был отменен. Вместе они исполнили молитву Ave Maria Шуберта, один – находясь в Праге, другая – в штате Вирджиния.В новую сольную программу Кисина вошли сочинения Фридерика Шопена, Соната Альбана Берга, прелюдии Джорджа Гершвина и пьесы Тихона Хренникова.В 2017 году Кисин опубликовал автобиографию под названием "Воспоминания и размышления". Дискография пианиста насчитывает свыше 40 альбомов и записей концертов. Помимо фортепианной музыки в 2010 году он выпустил альбом с поэтическими произведениями на идише. Евгений Кисин занимается композиторской деятельностью. Он написал Четыре пьесы для фортепиано, Сонату для виолончели и Струнный квартет. Последний из них в 2018 году был исполнен Копельман-квартетом и записан фирмой Nimbus. В последнее время Кисин работает над вокальным циклом для баритона "Пузыри земли" на стихи Александра Блока.Евгений Кисин – почетный доктор Манхэттенской школы музыки (2001) и почетный член Лондонской Королевской академии музыки (2005). Он также является почетным доктором Гонконгского университета, Еврейского университета в Иерусалиме и Университета Бен-Гуриона в городе Беэр-Шева в Израиле.В 1987 году Кисин получил Хрустальный приз Симфонического зала Осаки за лучшее исполнение 1986 года в Японии. В 1991 году он получил итальянскую Премию Академии Киджи "Музыкант года".В 1996 году Кисин был удостоен российской премии "Триумф".Обладатель российской Премии имени Шостаковича (2003) и немецкой Премии Герберта фон Караяна (2005). Он также был удостоен Премии Артуро Бенедетти Микеланджели (2007), многочисленных наград в области звукозаписи, включая Echo Klassik (2002, 2006).Евгений Кисин дважды является лауреатом премии Grammy. В 2006 году он был отмечен премией в номинации "Лучшее классическое сольное исполнение на музыкальном инструменте" за альбом произведений Александра Скрябина, Николая Метнера и Игоря Стравинского. В 2010 году вместе с дирижером и пианистом Владимиром Ашкенази он был удостоен Grammy за лучшее инструментальное исполнение Второго и Третьего концертов Сергея Прокофьева для фортепиано с оркестром. В 2012 году Кисин был награжден армянским орденом Почета.В 2002 году пианист принял британское гражданство, а в 2013 году – израильское гражданство. В настоящее время проживает в Праге.Евгений Кисин женат на Карине Арзумановой. Воспитывает троих детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, евгений кисин