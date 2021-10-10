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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211010/goroskop-1753719907.html
Названы знаки зодиака, которые любят все драматизировать
Названы знаки зодиака, которые любят все драматизировать - РИА Новости, 10.10.2021
Названы знаки зодиака, которые любят все драматизировать
Издание Times of India назвало знаков зодиака, которые любят драматизировать и слишком бурно реагируют на различные ситуации и проблемы, в том числе и... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T08:01
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Издание Times of India назвало знаков зодиака, которые любят драматизировать и слишком бурно реагируют на различные ситуации и проблемы, в том числе и второстепенные. Овны думают, что, разыграв эмоциональный спектакль, смогут достичь баланса между личной и профессиональной жизнью. Они устраивают большую драму и считают это достижением.Тельцы начинают драматизировать, когда понимают, что не могут получить или удержать то, что хотят. В такие моменты представители этого знака суетятся и паникуют, но только для того, чтобы скрыть свои неудачи.Раки показывают как страшно огорчены, чтобы заставить других встать на их сторону или полностью поддержать их в чем-то.Козероги тоже любят драму. Они используют этот прием, чтобы заставить других согласиться с их условиями.Скорпионы разыгрывают трагедию, когда хотят добиться чего-то в жизни. При этом они могут создать множество таких сцен. С их помощью представители этого знака заводят полезные знакомства, которые потом используют, чтобы достичь своей цели.
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новости культуры, стиль жизни, гороскоп
08:01 10.10.2021
 
Названы знаки зодиака, которые любят все драматизировать

В издании Times of India назвали пять знаков зодиака, которые любят драматизировать

© Depositphotos / AlexNazarukБизнесмен
Бизнесмен - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Depositphotos / AlexNazaruk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Издание Times of India назвало знаков зодиака, которые любят драматизировать и слишком бурно реагируют на различные ситуации и проблемы, в том числе и второстепенные.
Овны думают, что, разыграв эмоциональный спектакль, смогут достичь баланса между личной и профессиональной жизнью. Они устраивают большую драму и считают это достижением.
Тельцы начинают драматизировать, когда понимают, что не могут получить или удержать то, что хотят. В такие моменты представители этого знака суетятся и паникуют, но только для того, чтобы скрыть свои неудачи.
Раки показывают как страшно огорчены, чтобы заставить других встать на их сторону или полностью поддержать их в чем-то.
Козероги тоже любят драму. Они используют этот прием, чтобы заставить других согласиться с их условиями.
Скорпионы разыгрывают трагедию, когда хотят добиться чего-то в жизни. При этом они могут создать множество таких сцен. С их помощью представители этого знака заводят полезные знакомства, которые потом используют, чтобы достичь своей цели.
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