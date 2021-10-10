https://ria.ru/20211010/goroskop-1753719907.html

Названы знаки зодиака, которые любят все драматизировать

Названы знаки зодиака, которые любят все драматизировать - РИА Новости, 10.10.2021

Названы знаки зодиака, которые любят все драматизировать

Издание Times of India назвало знаков зодиака, которые любят драматизировать и слишком бурно реагируют на различные ситуации и проблемы, в том числе и... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T08:01

2021-10-10T08:01

2021-10-10T08:01

культура

новости культуры

стиль жизни

гороскоп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753724911_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_4b8299b77d8ffd0221762a2bcf847c0e.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Издание Times of India назвало знаков зодиака, которые любят драматизировать и слишком бурно реагируют на различные ситуации и проблемы, в том числе и второстепенные. Овны думают, что, разыграв эмоциональный спектакль, смогут достичь баланса между личной и профессиональной жизнью. Они устраивают большую драму и считают это достижением.Тельцы начинают драматизировать, когда понимают, что не могут получить или удержать то, что хотят. В такие моменты представители этого знака суетятся и паникуют, но только для того, чтобы скрыть свои неудачи.Раки показывают как страшно огорчены, чтобы заставить других встать на их сторону или полностью поддержать их в чем-то.Козероги тоже любят драму. Они используют этот прием, чтобы заставить других согласиться с их условиями.Скорпионы разыгрывают трагедию, когда хотят добиться чего-то в жизни. При этом они могут создать множество таких сцен. С их помощью представители этого знака заводят полезные знакомства, которые потом используют, чтобы достичь своей цели.

https://ria.ru/20210926/goroskop-1751689606.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, стиль жизни, гороскоп