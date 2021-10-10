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В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 10.10.2021
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один мирный житель, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T12:26
2021-10-10T12:26
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило один раз... огнестрельное ранение получил мужчина 1959 года рождения ", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие.
https://ria.ru/20211010/donbass-1753868320.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
12:26 10.10.2021
 
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков, ранен житель республики

© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны силовиков.
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"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило один раз... огнестрельное ранение получил мужчина 1959 года рождения ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие.
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В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении вооружения в жилых районах
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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