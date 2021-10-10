https://ria.ru/20211010/donbass-1753874369.html

В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 10.10.2021

В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один мирный житель, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T12:26

2021-10-10T12:26

2021-10-10T12:26

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило один раз... огнестрельное ранение получил мужчина 1959 года рождения ", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

https://ria.ru/20211010/donbass-1753868320.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр