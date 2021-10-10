https://ria.ru/20211010/donbass-1753874369.html
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 10.10.2021
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один мирный житель, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T12:26
2021-10-10T12:26
2021-10-10T12:26
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750386538_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1cff69938e5fbe511f9ca02b46384961.jpg
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило один раз... огнестрельное ранение получил мужчина 1959 года рождения ", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие.
https://ria.ru/20211010/donbass-1753868320.html
https://ria.ru/20211004/donbass-1752951387.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750386538_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1bfdfb7d8d4b7eacbb3f504239fc523.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков, ранен житель республики