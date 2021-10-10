https://ria.ru/20211010/donbass-1753868320.html

В ЛНР заявили, что зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков

В ЛНР заявили, что зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков - РИА Новости, 10.10.2021

В ЛНР заявили, что зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:20

2021-10-10T11:20

2021-10-10T11:20

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киев

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обсе

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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье и Дмитровка в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала за неделю 7 случаев глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе."В районе населенных пунктов Счастье и Дмитровка мобильные группы 20-го батальона РЭБ (ВС Украины - ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы Народной милиции.По его словам, таким образом украинские силовики пытаются не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.

https://ria.ru/20211010/donbass-1753856590.html

https://ria.ru/20211004/donbass-1752951387.html

киев

луганская народная республика

счастье (город)

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, счастье (город), обсе, ситуация в днр и лнр