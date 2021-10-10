https://ria.ru/20211010/deportatsiya-1753904564.html

Россия депортировала иностранца, сбежавшего из-под конвоя во Внуково

Россия депортировала иностранца, сбежавшего из-под конвоя во Внуково - РИА Новости, 10.10.2021

Россия депортировала иностранца, сбежавшего из-под конвоя во Внуково

Гражданина Грузии, который в конце сентября сбежал от конвоя во время депортации, задержали, сообщила пресс-служба управления транспортной полиции по... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T17:42

2021-10-10T17:42

2021-10-10T18:34

происшествия

грузия

россия

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Гражданина Грузии, который в конце сентября сбежал от конвоя во время депортации, задержали, сообщила пресс-служба управления транспортной полиции по Центральному федеральному округу."Сегодня сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту Внуково в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый гражданин Грузии 1971 года рождения, который 30 сентября, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта Внуково", — говорится в сообщении.Уточняется, что иностранца уже выслали из России.Мужчина 30 сентября сбежал от конвоиров и уехал на машине. Сообщник, который его ждал на автомобиле, наехал на полицейского и протащил его несколько десятков метров.Подельника ранее задержали и обвинили в применении насилия к представителю власти. Мужчина признал вину и раскаялся.

https://ria.ru/20210929/migranty-1752365628.html

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2021

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происшествия, грузия, россия