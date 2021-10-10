https://ria.ru/20211010/boliviya-1753857295.html

В Боливии разбился самолет с сотрудниками Министерства здравоохранения

В Боливии разбился самолет с сотрудниками Министерства здравоохранения - РИА Новости, 10.10.2021

В Боливии разбился самолет с сотрудниками Министерства здравоохранения

Небольшой самолет разбился на северо-западе Боливии, погибли шесть человек, в том числе сотрудники Министерства здравоохранения. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T09:14

2021-10-10T09:14

2021-10-10T17:54

в мире

боливия

луис арсе

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Небольшой самолет разбился на северо-западе Боливии, погибли шесть человек, в том числе сотрудники Министерства здравоохранения."Мы потрясены произошедшей в (департаменте. — Прим. ред.) Пандо авиакатастрофой, в которой погибли шесть человек. Мы поручили соответствующим органам выяснить причины аварии", — сообщил президент страны Луис Арсе в Twitter, выразив соболезнования семьям погибших.По данным Министерства здравоохранения, на борту самолета находились четверо специалистов ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения. Они проводили исследования, направленные на борьбу с лихорадкой денге и вирусом чикунгунья.

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/samolet-1752866918.html

боливия

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в мире, боливия, луис арсе