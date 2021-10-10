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В Боливии разбился самолет с сотрудниками Министерства здравоохранения
В Боливии разбился самолет с сотрудниками Министерства здравоохранения - РИА Новости, 10.10.2021
В Боливии разбился самолет с сотрудниками Министерства здравоохранения
Небольшой самолет разбился на северо-западе Боливии, погибли шесть человек, в том числе сотрудники Министерства здравоохранения. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T09:14
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в мире
боливия
луис арсе
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Небольшой самолет разбился на северо-западе Боливии, погибли шесть человек, в том числе сотрудники Министерства здравоохранения."Мы потрясены произошедшей в (департаменте. — Прим. ред.) Пандо авиакатастрофой, в которой погибли шесть человек. Мы поручили соответствующим органам выяснить причины аварии", — сообщил президент страны Луис Арсе в Twitter, выразив соболезнования семьям погибших.По данным Министерства здравоохранения, на борту самолета находились четверо специалистов ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения. Они проводили исследования, направленные на борьбу с лихорадкой денге и вирусом чикунгунья.
https://radiosputnik.ria.ru/20211003/samolet-1752866918.html
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в мире, боливия, луис арсе
09:14 10.10.2021 (обновлено: 17:54 10.10.2021)
 
В Боливии разбился самолет с сотрудниками Министерства здравоохранения

В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Небольшой самолет разбился на северо-западе Боливии, погибли шесть человек, в том числе сотрудники Министерства здравоохранения.
"Мы потрясены произошедшей в (департаменте. — Прим. ред.) Пандо авиакатастрофой, в которой погибли шесть человек. Мы поручили соответствующим органам выяснить причины аварии", — сообщил президент страны Луис Арсе в Twitter, выразив соболезнования семьям погибших.
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По данным Министерства здравоохранения, на борту самолета находились четверо специалистов ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения. Они проводили исследования, направленные на борьбу с лихорадкой денге и вирусом чикунгунья.
 
В миреБоливияЛуис Арсе
 
 
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