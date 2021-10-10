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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211010/bezhentsy-1753893744.html
США возобновили прием афганских беженцев
США возобновили прием афганских беженцев - РИА Новости, 10.10.2021
США возобновили прием афганских беженцев
США после трехнедельной паузы возобновили прием беженцев из Афганистана: первая группа из 300 человек в субботу покинула авиабазу Рамштайн в ФРГ и вылетела в... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T16:04
2021-10-10T16:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. США после трехнедельной паузы возобновили прием беженцев из Афганистана: первая группа из 300 человек в субботу покинула авиабазу Рамштайн в ФРГ и вылетела в Филадельфию, пишет в воскресенье издание Stars and Stripes.Авиарейсы были приостановлены в сентябре по требованию медицинских властей США из-за вспышки кори среди афганцев."Мы действительно счастливы завершить эту титаническую работу. Это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, но это потрясающий итог", - цитирует издание командующего авиабазой бригадного генерала Джошуа Олсона, который координировал вылет беженцев.По словам высокопоставленного американского военного, руководство авиабазы рассчитывает, что уже в ближайшие дни удастся отправлять в США примерно по 1 тысяче эвакуированных афганцев ежедневно, а в неделю - по 9 тысяч.На американской территории к настоящему моменту находятся свыше 50 тысяч афганских беженцев, десятки тысяч остаются в транзитных лагерях, организованных за рубежом.
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сша
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в мире, сша, афганистан
16:04 10.10.2021 (обновлено: 16:33 10.10.2021)
 
США возобновили прием афганских беженцев

США после трехнедельного перерыва возобновили прием афганских беженцев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. США после трехнедельной паузы возобновили прием беженцев из Афганистана: первая группа из 300 человек в субботу покинула авиабазу Рамштайн в ФРГ и вылетела в Филадельфию, пишет в воскресенье издание Stars and Stripes.
Авиарейсы были приостановлены в сентябре по требованию медицинских властей США из-за вспышки кори среди афганцев.
"Мы действительно счастливы завершить эту титаническую работу. Это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, но это потрясающий итог", - цитирует издание командующего авиабазой бригадного генерала Джошуа Олсона, который координировал вылет беженцев.
По словам высокопоставленного американского военного, руководство авиабазы рассчитывает, что уже в ближайшие дни удастся отправлять в США примерно по 1 тысяче эвакуированных афганцев ежедневно, а в неделю - по 9 тысяч.
На американской территории к настоящему моменту находятся свыше 50 тысяч афганских беженцев, десятки тысяч остаются в транзитных лагерях, организованных за рубежом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 05:10
Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистан
 
 
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