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Пожилые россияне стали активнее осваивать цифровые сервисы банков
Пожилые россияне стали активнее осваивать цифровые сервисы банков - РИА Новости, 10.10.2021
Пожилые россияне стали активнее осваивать цифровые сервисы банков
Россияне старшего возраста (60+ лет) стали заметно активней осваивать современные банковские технологии - пользование цифровыми сервисами за три квартала этого... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T08:54
2021-10-10T08:54
экономика
технологии
пенсионеры
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россияне старшего возраста (60+ лет) стали заметно активней осваивать современные банковские технологии - пользование цифровыми сервисами за три квартала этого года у них выросло в разы, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены все операции в мобильном банке у клиентов старше 60 лет за три квартала 2020 и 2021 года."Самый динамичный рост активности у россиян старше 60 лет был отмечен в освоении Системы быстрых платежей (СБП) и цифровых карт. За три квартала 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года количество переводов по СБП у них выросло в три раза, а заявок на оформление цифровых карт - более чем в два раза", - выяснили авторы исследования.При этом именно клиенты старшего поколения оказались на втором месте среди всех клиентов по доле активных пользователей вкладами в мобильном банке (39%) за три квартала 2021 года. Первое место заняли клиенты 41-60 лет с долей 41% от всех возрастных категорий, у клиентов 26-40 лет - 18%, у россиян 18-25 лет - 2%. При этом в интернет-банке эта доля у россиян старше 60 лет составляет 48%.
https://ria.ru/20211007/pensiya-1753467807.html
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экономика, технологии, пенсионеры
08:54 10.10.2021
 
Пожилые россияне стали активнее осваивать цифровые сервисы банков

Пожилые россияне за три квартала этого года стали активнее осваивать цифровые сервисы банков

© РИА Новости / Сергей ПятаковМужчина читает газету во время поездки в метро
Мужчина читает газету во время поездки в метро - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россияне старшего возраста (60+ лет) стали заметно активней осваивать современные банковские технологии - пользование цифровыми сервисами за три квартала этого года у них выросло в разы, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования были изучены все операции в мобильном банке у клиентов старше 60 лет за три квартала 2020 и 2021 года.
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"Самый динамичный рост активности у россиян старше 60 лет был отмечен в освоении Системы быстрых платежей (СБП) и цифровых карт. За три квартала 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года количество переводов по СБП у них выросло в три раза, а заявок на оформление цифровых карт - более чем в два раза", - выяснили авторы исследования.
При этом именно клиенты старшего поколения оказались на втором месте среди всех клиентов по доле активных пользователей вкладами в мобильном банке (39%) за три квартала 2021 года. Первое место заняли клиенты 41-60 лет с долей 41% от всех возрастных категорий, у клиентов 26-40 лет - 18%, у россиян 18-25 лет - 2%. При этом в интернет-банке эта доля у россиян старше 60 лет составляет 48%.
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