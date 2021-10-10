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Премьер Бангладеш дала старт установке корпуса реактора AЭС "Руппур"
Премьер Бангладеш дала старт установке корпуса реактора AЭС "Руппур" - РИА Новости, 10.10.2021
Премьер Бангладеш дала старт установке корпуса реактора AЭС "Руппур"
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в воскресенье открыла работы по установке корпуса реактора на АЭС "Руппур", назвав этот день "очень важным" для страны. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:29
2021-10-10T10:29
в мире
волгодонск
шейх хасина
аэс руппур
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в воскресенье открыла работы по установке корпуса реактора на АЭС "Руппур", назвав этот день "очень важным" для страны."Сегодня очень важный день для нас. Этот день важен не только для Бангладеш, но и для меня", - сказала она на открытии монтажных работ по видеосвязи, сообщает национальное новостное агентство Бангладеш.Завод "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область) отгрузил корпус ядерного реактора для второго энергоблока АЭС "Руппур", строящейся в Бангладеш с участием России, в апреле этого года. Реактор современного энергоблока АЭС представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона, в которой происходит управляемая ядерная реакция, и внутрикорпусные устройства."Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка.Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.Как ожидается, АЭС "Руппур" будет введена в эксплуатацию последовательно: первый блок начнет работу в 2023 году, а второй - в 2024-м.
https://radiosputnik.ria.ru/20210930/chekhiya-1752530692.html
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в мире, волгодонск, шейх хасина, аэс руппур, россия
10:29 10.10.2021
 
Премьер Бангладеш дала старт установке корпуса реактора AЭС "Руппур"

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина дала старт установке корпуса реактора AЭС "Руппур"

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в воскресенье открыла работы по установке корпуса реактора на АЭС "Руппур", назвав этот день "очень важным" для страны.
"Сегодня очень важный день для нас. Этот день важен не только для Бангладеш, но и для меня", - сказала она на открытии монтажных работ по видеосвязи, сообщает национальное новостное агентство Бангладеш.
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Завод "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область) отгрузил корпус ядерного реактора для второго энергоблока АЭС "Руппур", строящейся в Бангладеш с участием России, в апреле этого года. Реактор современного энергоблока АЭС представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона, в которой происходит управляемая ядерная реакция, и внутрикорпусные устройства.
"Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка.
Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.
Как ожидается, АЭС "Руппур" будет введена в эксплуатацию последовательно: первый блок начнет работу в 2023 году, а второй - в 2024-м.
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В миреВолгодонскШейх ХасинаАЭС РуппурРоссия
 
 
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