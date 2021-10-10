https://ria.ru/20211010/bangladesh-1753864673.html

Премьер Бангладеш дала старт установке корпуса реактора AЭС "Руппур"

Премьер Бангладеш дала старт установке корпуса реактора AЭС "Руппур" - РИА Новости, 10.10.2021

Премьер Бангладеш дала старт установке корпуса реактора AЭС "Руппур"

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в воскресенье открыла работы по установке корпуса реактора на АЭС "Руппур", назвав этот день "очень важным" для страны. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T10:29

2021-10-10T10:29

2021-10-10T10:29

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в воскресенье открыла работы по установке корпуса реактора на АЭС "Руппур", назвав этот день "очень важным" для страны."Сегодня очень важный день для нас. Этот день важен не только для Бангладеш, но и для меня", - сказала она на открытии монтажных работ по видеосвязи, сообщает национальное новостное агентство Бангладеш.Завод "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область) отгрузил корпус ядерного реактора для второго энергоблока АЭС "Руппур", строящейся в Бангладеш с участием России, в апреле этого года. Реактор современного энергоблока АЭС представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона, в которой происходит управляемая ядерная реакция, и внутрикорпусные устройства."Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка.Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.Как ожидается, АЭС "Руппур" будет введена в эксплуатацию последовательно: первый блок начнет работу в 2023 году, а второй - в 2024-м.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/chekhiya-1752530692.html

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в мире, волгодонск, шейх хасина, аэс руппур, россия