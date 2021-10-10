https://ria.ru/20211010/agroprom-1753870973.html

Мишустин оценил работу агропромышленного комплекса при пандемии

Мишустин оценил работу агропромышленного комплекса при пандемии - РИА Новости, 10.10.2021

Мишустин оценил работу агропромышленного комплекса при пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:41

2021-10-10T11:41

2021-10-10T11:42

экономика

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_901e7dbac765a0d1f0f8cf2859c965f6.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что агропромышленный комплекс чётко и слаженно работал в непростых условиях пандемии, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Благодаря вашему самоотверженному труду и профессионализму агропромышленный комплекс чётко и слаженно работал в непростых условиях пандемии, успешно справился с поставленными задачами. Главное – аграрии смогли обеспечить миллионы наших граждан высококачественными продуктами питания, которые не только успешно конкурируют с импортными аналогами, но и превосходят их", - говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что правительство уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, оказывает помощь аграриям, в том числе предоставлением льготных кредитов, обновлением сельхозтехники и модернизацией предприятий, а также поддерживает развитие фермерского движения, потребкооперации."Для того чтобы и дальше отрасль демонстрировала устойчивый рост, а Россия оставалась в лидерах производителей и поставщиков продовольствия, необходимо внедрять современные методы землепользования и инновационные разработки, использовать достижения отечественной селекции и генетики, выращивать органическую продукцию. И конечно, вести активную деятельность по созданию национальной платформы цифрового сельского хозяйства", - добавляется в телеграмме.Премьер-министр выразил уверенность, что любовь к родной земле, компетентность и целеустремлённость помогут решить все задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом страны.

https://ria.ru/20200321/1568937888.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, михаил мишустин, россия