Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/agroprom-1753870973.html
Мишустин оценил работу агропромышленного комплекса при пандемии
Мишустин оценил работу агропромышленного комплекса при пандемии - РИА Новости, 10.10.2021
Мишустин оценил работу агропромышленного комплекса при пандемии
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:41
2021-10-10T11:42
экономика
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_901e7dbac765a0d1f0f8cf2859c965f6.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что агропромышленный комплекс чётко и слаженно работал в непростых условиях пандемии, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Благодаря вашему самоотверженному труду и профессионализму агропромышленный комплекс чётко и слаженно работал в непростых условиях пандемии, успешно справился с поставленными задачами. Главное – аграрии смогли обеспечить миллионы наших граждан высококачественными продуктами питания, которые не только успешно конкурируют с импортными аналогами, но и превосходят их", - говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что правительство уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, оказывает помощь аграриям, в том числе предоставлением льготных кредитов, обновлением сельхозтехники и модернизацией предприятий, а также поддерживает развитие фермерского движения, потребкооперации."Для того чтобы и дальше отрасль демонстрировала устойчивый рост, а Россия оставалась в лидерах производителей и поставщиков продовольствия, необходимо внедрять современные методы землепользования и инновационные разработки, использовать достижения отечественной селекции и генетики, выращивать органическую продукцию. И конечно, вести активную деятельность по созданию национальной платформы цифрового сельского хозяйства", - добавляется в телеграмме.Премьер-министр выразил уверенность, что любовь к родной земле, компетентность и целеустремлённость помогут решить все задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом страны.
https://ria.ru/20200321/1568937888.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_869:301:3072:1953_1920x0_80_0_0_f199ad972e457261c3967653aea1eaf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, михаил мишустин, россия
11:41 10.10.2021 (обновлено: 11:42 10.10.2021)
 
Мишустин оценил работу агропромышленного комплекса при пандемии

Мишустин заявил, что агропромышленный комплекс слаженно работал при пандемии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что агропромышленный комплекс чётко и слаженно работал в непростых условиях пандемии, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Благодаря вашему самоотверженному труду и профессионализму агропромышленный комплекс чётко и слаженно работал в непростых условиях пандемии, успешно справился с поставленными задачами. Главное – аграрии смогли обеспечить миллионы наших граждан высококачественными продуктами питания, которые не только успешно конкурируют с импортными аналогами, но и превосходят их", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что правительство уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, оказывает помощь аграриям, в том числе предоставлением льготных кредитов, обновлением сельхозтехники и модернизацией предприятий, а также поддерживает развитие фермерского движения, потребкооперации.
"Для того чтобы и дальше отрасль демонстрировала устойчивый рост, а Россия оставалась в лидерах производителей и поставщиков продовольствия, необходимо внедрять современные методы землепользования и инновационные разработки, использовать достижения отечественной селекции и генетики, выращивать органическую продукцию. И конечно, вести активную деятельность по созданию национальной платформы цифрового сельского хозяйства", - добавляется в телеграмме.
Премьер-министр выразил уверенность, что любовь к родной земле, компетентность и целеустремлённость помогут решить все задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом страны.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта 2020, 09:30
Правительство одобрило стратегию развития агропромышленного комплекса
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния