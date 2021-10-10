В Афганистане прекратил работу единственный спортивный канал
В Афганистане из-за ограничений прекратил работу единственный спортивный канал
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Единственный спортивный телеканал в Афганистане 3Sport прекратил работу из-за экономического кризиса в стране и наложенных на СМИ ограничений, сообщает канал Tolo News со ссылкой на главу телеканала.
"Главной причиной прекращения работы 3Sport были ограничения, наложенные на все СМИ, в частности на 3Sport. СМИ также борются с другими проблемами в социальной, экономической и политической областях", - приводит Tolo News слова главы 3Sport Шафикуллы Салима Пойа.
Ранее агентство Khaama Press со ссылкой на Национальную ассоциацию журналистов Афганистана передавало, что из-за финансовых проблем 70% афганских СМИ прекратили работу в стране после того, как к власти пришли талибы (движение "Талибан"*).
В начале августа боевики активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.