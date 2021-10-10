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В Афганистане прекратил работу единственный спортивный канал
В Афганистане прекратил работу единственный спортивный канал - РИА Новости, 10.10.2021
В Афганистане прекратил работу единственный спортивный канал
Единственный спортивный телеканал в Афганистане 3Sport прекратил работу из-за экономического кризиса в стране и наложенных на СМИ ограничений, сообщает канал... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T17:22
2021-10-10T17:22
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
россия
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Единственный спортивный телеканал в Афганистане 3Sport прекратил работу из-за экономического кризиса в стране и наложенных на СМИ ограничений, сообщает канал Tolo News со ссылкой на главу телеканала."Главной причиной прекращения работы 3Sport были ограничения, наложенные на все СМИ, в частности на 3Sport. СМИ также борются с другими проблемами в социальной, экономической и политической областях", - приводит Tolo News слова главы 3Sport Шафикуллы Салима Пойа.Ранее агентство Khaama Press со ссылкой на Национальную ассоциацию журналистов Афганистана передавало, что из-за финансовых проблем 70% афганских СМИ прекратили работу в стране после того, как к власти пришли талибы (движение "Талибан"*).В начале августа боевики активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211003/afganistan-1752882404.html
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кабул (город)
афганистан
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
17:22 10.10.2021
 
В Афганистане прекратил работу единственный спортивный канал

В Афганистане из-за ограничений прекратил работу единственный спортивный канал

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле
Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Единственный спортивный телеканал в Афганистане 3Sport прекратил работу из-за экономического кризиса в стране и наложенных на СМИ ограничений, сообщает канал Tolo News со ссылкой на главу телеканала.
"Главной причиной прекращения работы 3Sport были ограничения, наложенные на все СМИ, в частности на 3Sport. СМИ также борются с другими проблемами в социальной, экономической и политической областях", - приводит Tolo News слова главы 3Sport Шафикуллы Салима Пойа.
Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 17:16
Около 70% афганских СМИ прекратили работу после прихода талибов к власти
Ранее агентство Khaama Press со ссылкой на Национальную ассоциацию журналистов Афганистана передавало, что из-за финансовых проблем 70% афганских СМИ прекратили работу в стране после того, как к власти пришли талибы (движение "Талибан"*).
В начале августа боевики активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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