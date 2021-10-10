https://ria.ru/20211010/afganistan-1753901312.html

В Афганистане прекратил работу единственный спортивный канал

В Афганистане прекратил работу единственный спортивный канал - РИА Новости, 10.10.2021

В Афганистане прекратил работу единственный спортивный канал

Единственный спортивный телеканал в Афганистане 3Sport прекратил работу из-за экономического кризиса в стране и наложенных на СМИ ограничений, сообщает канал... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T17:22

2021-10-10T17:22

2021-10-10T17:22

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кабул (город)

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талибан

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россия

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Единственный спортивный телеканал в Афганистане 3Sport прекратил работу из-за экономического кризиса в стране и наложенных на СМИ ограничений, сообщает канал Tolo News со ссылкой на главу телеканала."Главной причиной прекращения работы 3Sport были ограничения, наложенные на все СМИ, в частности на 3Sport. СМИ также борются с другими проблемами в социальной, экономической и политической областях", - приводит Tolo News слова главы 3Sport Шафикуллы Салима Пойа.Ранее агентство Khaama Press со ссылкой на Национальную ассоциацию журналистов Афганистана передавало, что из-за финансовых проблем 70% афганских СМИ прекратили работу в стране после того, как к власти пришли талибы (движение "Талибан"*).В начале августа боевики активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211003/afganistan-1752882404.html

https://ria.ru/20211007/afganistan-1753468423.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд