https://ria.ru/20211009/zhirinovskiy-1753840014.html
Жириновский раскрыл детали закрытой встречи с Путиным
Жириновский раскрыл детали закрытой встречи с Путиным - РИА Новости, 09.10.2021
Жириновский раскрыл детали закрытой встречи с Путиным
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился тем, как прошла закрытая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, среди тем, которые были подняты – работа в... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T22:02
2021-10-09T22:02
2021-10-09T22:02
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился тем, как прошла закрытая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, среди тем, которые были подняты – работа в Госдуме и принятие законов."Она (встреча – ред.) была в закрытом режиме. Вопросы касались работы в Думе, принятия законов и так далее. Я считаю, нужно срочно принять закон о включении вакцины против COVID в календарь обязательных прививок. Летом вопрос стоял, летом, но левые воспротивились…", - рассказал Жириновский в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Другой темой стало обсуждение дистанционного обучения, порядок введения которого, заметил парламентарий, пока не определён в законе."И второе – тоже поправка в закон, о порядке введения дистанционного обучения. Вот сейчас снова рост заболеваемости, в разных местах вводится порядок дистанционного обучения, а как он, где… в законе определения нет", - добавил он.Жириновский рассказал, что долго общался с Путиным, но из-за нагрузки президента встреча длилась около 20 минут."То есть, все, что надо, я сказал. Выслушал какие-то пожелания президента. Он со всеми встретится", - заключил он.
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политика, владимир жириновский, владимир путин, госдума рф, лдпр, россия
Жириновский раскрыл детали закрытой встречи с Путиным
Жириновский: на закрытой встрече с Путиным обсуждали принятие законов
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
поделился тем, как прошла закрытая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным
, среди тем, которые были подняты – работа в Госдуме
и принятие законов.
"Она (встреча – ред.) была в закрытом режиме. Вопросы касались работы в Думе, принятия законов и так далее. Я считаю, нужно срочно принять закон о включении вакцины против COVID в календарь обязательных прививок. Летом вопрос стоял, летом, но левые воспротивились…", - рассказал Жириновский в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"
.
Другой темой стало обсуждение дистанционного обучения, порядок введения которого, заметил парламентарий, пока не определён в законе.
"И второе – тоже поправка в закон, о порядке введения дистанционного обучения. Вот сейчас снова рост заболеваемости, в разных местах вводится порядок дистанционного обучения, а как он, где… в законе определения нет", - добавил он.
Жириновский рассказал, что долго общался с Путиным, но из-за нагрузки президента встреча длилась около 20 минут.
"То есть, все, что надо, я сказал. Выслушал какие-то пожелания президента. Он со всеми встретится", - заключил он.