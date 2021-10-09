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Жириновский раскрыл детали закрытой встречи с Путиным
Жириновский раскрыл детали закрытой встречи с Путиным - РИА Новости, 09.10.2021
Жириновский раскрыл детали закрытой встречи с Путиным
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился тем, как прошла закрытая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, среди тем, которые были подняты – работа в... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T22:02
2021-10-09T22:02
политика
владимир жириновский
владимир путин
госдума рф
лдпр
россия
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился тем, как прошла закрытая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, среди тем, которые были подняты – работа в Госдуме и принятие законов."Она (встреча – ред.) была в закрытом режиме. Вопросы касались работы в Думе, принятия законов и так далее. Я считаю, нужно срочно принять закон о включении вакцины против COVID в календарь обязательных прививок. Летом вопрос стоял, летом, но левые воспротивились…", - рассказал Жириновский в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Другой темой стало обсуждение дистанционного обучения, порядок введения которого, заметил парламентарий, пока не определён в законе."И второе – тоже поправка в закон, о порядке введения дистанционного обучения. Вот сейчас снова рост заболеваемости, в разных местах вводится порядок дистанционного обучения, а как он, где… в законе определения нет", - добавил он.Жириновский рассказал, что долго общался с Путиным, но из-за нагрузки президента встреча длилась около 20 минут."То есть, все, что надо, я сказал. Выслушал какие-то пожелания президента. Он со всеми встретится", - заключил он.
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политика, владимир жириновский, владимир путин, госдума рф, лдпр, россия
22:02 09.10.2021
 
Жириновский раскрыл детали закрытой встречи с Путиным

Жириновский: на закрытой встрече с Путиным обсуждали принятие законов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеосвязи встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеосвязи встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился тем, как прошла закрытая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, среди тем, которые были подняты – работа в Госдуме и принятие законов.
"Она (встреча – ред.) была в закрытом режиме. Вопросы касались работы в Думе, принятия законов и так далее. Я считаю, нужно срочно принять закон о включении вакцины против COVID в календарь обязательных прививок. Летом вопрос стоял, летом, но левые воспротивились…", - рассказал Жириновский в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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Другой темой стало обсуждение дистанционного обучения, порядок введения которого, заметил парламентарий, пока не определён в законе.
"И второе – тоже поправка в закон, о порядке введения дистанционного обучения. Вот сейчас снова рост заболеваемости, в разных местах вводится порядок дистанционного обучения, а как он, где… в законе определения нет", - добавил он.
Жириновский рассказал, что долго общался с Путиным, но из-за нагрузки президента встреча длилась около 20 минут.
"То есть, все, что надо, я сказал. Выслушал какие-то пожелания президента. Он со всеми встретится", - заключил он.
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийВладимир ПутинГосдума РФЛДПРРоссия
 
 
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