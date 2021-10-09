https://ria.ru/20211009/zhirinovskiy-1753840014.html

Жириновский раскрыл детали закрытой встречи с Путиным

Жириновский раскрыл детали закрытой встречи с Путиным - РИА Новости, 09.10.2021

Жириновский раскрыл детали закрытой встречи с Путиным

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился тем, как прошла закрытая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, среди тем, которые были подняты – работа в... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T22:02

2021-10-09T22:02

2021-10-09T22:02

политика

владимир жириновский

владимир путин

госдума рф

лдпр

россия

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился тем, как прошла закрытая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, среди тем, которые были подняты – работа в Госдуме и принятие законов."Она (встреча – ред.) была в закрытом режиме. Вопросы касались работы в Думе, принятия законов и так далее. Я считаю, нужно срочно принять закон о включении вакцины против COVID в календарь обязательных прививок. Летом вопрос стоял, летом, но левые воспротивились…", - рассказал Жириновский в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Другой темой стало обсуждение дистанционного обучения, порядок введения которого, заметил парламентарий, пока не определён в законе."И второе – тоже поправка в закон, о порядке введения дистанционного обучения. Вот сейчас снова рост заболеваемости, в разных местах вводится порядок дистанционного обучения, а как он, где… в законе определения нет", - добавил он.Жириновский рассказал, что долго общался с Путиным, но из-за нагрузки президента встреча длилась около 20 минут."То есть, все, что надо, я сказал. Выслушал какие-то пожелания президента. Он со всеми встретится", - заключил он.

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политика, владимир жириновский, владимир путин, госдума рф, лдпр, россия