https://ria.ru/20211009/zemletryasenie-1753804034.html

На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8

На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 09.10.2021

На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8

Сейсмологи в субботу зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 балла в 161 километре от поселка Омсукчан в Магаданской области, сообщает портал... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T13:09

2021-10-09T13:09

2021-10-09T13:09

происшествия

магаданская область

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МАГАДАН, 9 окт – РИА Новости. Сейсмологи в субботу зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 балла в 161 километре от поселка Омсукчан в Магаданской области, сообщает портал EarthQuakeTrack."Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 161 километре на северо-восток от Omsukchan (Омсукчан), Russia, Россия. Согласно данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли в 06:54 UTC (09:54 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, магаданская область