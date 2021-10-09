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На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8
На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 09.10.2021
На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8
Сейсмологи в субботу зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 балла в 161 километре от поселка Омсукчан в Магаданской области, сообщает портал... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T13:09
2021-10-09T13:09
происшествия
магаданская область
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МАГАДАН, 9 окт – РИА Новости. Сейсмологи в субботу зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 балла в 161 километре от поселка Омсукчан в Магаданской области, сообщает портал EarthQuakeTrack."Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 161 километре на северо-восток от Omsukchan (Омсукчан), Russia, Россия. Согласно данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли в 06:54 UTC (09:54 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров", - говорится в сообщении.
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происшествия, магаданская область
13:09 09.10.2021
 
На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 161 км от поселка Омсукчан на Колыме

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Depositphotos / albund
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МАГАДАН, 9 окт – РИА Новости. Сейсмологи в субботу зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 балла в 161 километре от поселка Омсукчан в Магаданской области, сообщает портал EarthQuakeTrack.
"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 161 километре на северо-восток от Omsukchan (Омсукчан), Russia, Россия. Согласно данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли в 06:54 UTC (09:54 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров", - говорится в сообщении.
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