https://ria.ru/20211009/zakharova-1753808841.html

Захарова шуткой прокомментировала прошедшие выборы в Берлине

Захарова шуткой прокомментировала прошедшие выборы в Берлине - РИА Новости, 09.10.2021

Захарова шуткой прокомментировала прошедшие выборы в Берлине

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала ход недавних местных и федеральных выборов в Берлине, отметив проблемы и указав на... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T14:19

2021-10-09T14:19

2021-10-09T16:13

в мире

берлин (город)

германия

бундестаг германии

мария захарова

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала ход недавних местных и федеральных выборов в Берлине, отметив проблемы и указав на несоразмерно малое количество наблюдателей.Дипломат добавила, что "даже не будет начинать" говорить про "абсурд, творившийся на участках с очередями и несоответствием количества бюллетеней количеству избирателей"."Это же кого надо очереди, а не российские — классика рубрики #ЭтоДругое", — продолжила представитель МИД.Она также указала, что в Германии за выборами наблюдали всего пять представителей БДИПЧ ОБСЕ."Потому что "проблем там с выборами нет". Занавес", — заключила Захарова.В ФРГ 26 сентября прошли выборы в бундестаг, их выиграла Социал-демократическая партия. Сейчас идут консультации между политическими силами о формировании будущего правительства.БДИПЧ ОБСЕ отказалось направить наблюдателей на недавние парламентские выборы в России. Такое решение в организации приняли после того, как Москва из-за ограничений по коронавирусу предложила принять 50 представителей бюро вместо 500, на которых там настаивали. В ОБСЕ, в свою очередь, заявили, что в таких условиях "наблюдение за выборами будет невозможным".

https://ria.ru/20211003/evropa-1752877083.html

https://ria.ru/20211003/germaniya-1752813411.html

берлин (город)

германия

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в мире, берлин (город), германия, бундестаг германии, мария захарова