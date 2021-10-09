https://ria.ru/20211009/zakharova-1753808841.html
Захарова шуткой прокомментировала прошедшие выборы в Берлине
Захарова шуткой прокомментировала прошедшие выборы в Берлине - РИА Новости, 09.10.2021
Захарова шуткой прокомментировала прошедшие выборы в Берлине
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала ход недавних местных и федеральных выборов в Берлине, отметив проблемы и указав на... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T14:19
2021-10-09T14:19
2021-10-09T16:13
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берлин (город)
германия
бундестаг германии
мария захарова
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала ход недавних местных и федеральных выборов в Берлине, отметив проблемы и указав на несоразмерно малое количество наблюдателей.Дипломат добавила, что "даже не будет начинать" говорить про "абсурд, творившийся на участках с очередями и несоответствием количества бюллетеней количеству избирателей"."Это же кого надо очереди, а не российские — классика рубрики #ЭтоДругое", — продолжила представитель МИД.Она также указала, что в Германии за выборами наблюдали всего пять представителей БДИПЧ ОБСЕ."Потому что "проблем там с выборами нет". Занавес", — заключила Захарова.В ФРГ 26 сентября прошли выборы в бундестаг, их выиграла Социал-демократическая партия. Сейчас идут консультации между политическими силами о формировании будущего правительства.БДИПЧ ОБСЕ отказалось направить наблюдателей на недавние парламентские выборы в России. Такое решение в организации приняли после того, как Москва из-за ограничений по коронавирусу предложила принять 50 представителей бюро вместо 500, на которых там настаивали. В ОБСЕ, в свою очередь, заявили, что в таких условиях "наблюдение за выборами будет невозможным".
https://ria.ru/20211003/evropa-1752877083.html
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в мире, берлин (город), германия, бундестаг германии, мария захарова
14:19 09.10.2021 (обновлено: 16:13 09.10.2021)
Захарова шуткой прокомментировала прошедшие выборы в Берлине
Захарова отметила несоответствие бюллетеней и избирателей на выборах в Берлине
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
с иронией прокомментировала ход недавних местных и федеральных выборов в Берлине
, отметив проблемы и указав на несоразмерно малое количество наблюдателей.
"Кратко о выборах в Берлине в Бундестаг
и берлинский ландтаг: из-за путаницы с бюллетенями на 99 избирательных участках признаны недействительными более 13 тысяч голосов; на одном участке 99% бюллетеней за кандидата-одномандатника объявлены недействительными; несовершеннолетние неизвестным образом голосовали, хотя права такого у них не было; на нескольких участках был пересчет голосов, что привело к изменению результатов", — написала она в Telegram
.
Дипломат добавила, что "даже не будет начинать" говорить про "абсурд, творившийся на участках с очередями и несоответствием количества бюллетеней количеству избирателей".
"Это же кого надо очереди, а не российские — классика рубрики #ЭтоДругое", — продолжила представитель МИД.
Она также указала, что в Германии за выборами наблюдали всего пять представителей БДИПЧ ОБСЕ.
"Потому что "проблем там с выборами нет". Занавес", — заключила Захарова.
В ФРГ 26 сентября прошли выборы в бундестаг, их выиграла Социал-демократическая партия. Сейчас идут консультации между политическими силами о формировании будущего правительства.
БДИПЧ ОБСЕ отказалось направить наблюдателей на недавние парламентские выборы в России. Такое решение в организации приняли после того, как Москва из-за ограничений по коронавирусу предложила принять 50 представителей бюро вместо 500, на которых там настаивали. В ОБСЕ, в свою очередь, заявили, что в таких условиях "наблюдение за выборами будет невозможным".