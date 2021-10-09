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В Югре введут обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Югре введут обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 09.10.2021

В Югре введут обязательную вакцинацию для некоторых работников

Обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан вводится с 11 октября в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T14:08

2021-10-09T14:08

2021-10-09T14:22

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

ханты-мансийский автономный округ

югра

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ТЮМЕНЬ, 9 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан вводится с 11 октября в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, сообщили в пресс-службе губернатора."В Югре вакцинация против COVID-19 для определенных категорий граждан станет обязательной. Соответствующее постановление 8 октября подписала главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Майя Соловьева. Эта мера принята в связи с тем, что эпидемическая ситуация в регионе ухудшается", - говорится в сообщении.Согласно постановлению главного санитарного врача округа, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат сотрудники медорганизаций, образовательных учреждений, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудники правоохранительных органов, государственные гражданские и муниципальные служащие.Кроме того, должны вакцинироваться работающие вахтовым методом, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, призывники, а также граждане, проживающие в организациях соцобслуживания.Прививке не подлежат те, у кого имеются противопоказания.Вакцинацию сотрудников первым компонентом работодатели обязаны провести до 1 ноября 2021 года, вторым - до 1 декабря 2021 года. "С 1 ноября граждане указанных категорий, не имеющие ни одной прививки от коронавируса, подлежат отстранению от работы. С 1 декабря эта мера коснется всех, кто указан в постановлении и не прошел полный курс вакцинации", - отмечается в сообщении пресс-службы.

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, югра