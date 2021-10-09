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https://ria.ru/20211009/yugra-1753807954.html
В Югре введут обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Югре введут обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 09.10.2021
В Югре введут обязательную вакцинацию для некоторых работников
Обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан вводится с 11 октября в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T14:08
2021-10-09T14:22
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
югра
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ТЮМЕНЬ, 9 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан вводится с 11 октября в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, сообщили в пресс-службе губернатора."В Югре вакцинация против COVID-19 для определенных категорий граждан станет обязательной. Соответствующее постановление 8 октября подписала главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Майя Соловьева. Эта мера принята в связи с тем, что эпидемическая ситуация в регионе ухудшается", - говорится в сообщении.Согласно постановлению главного санитарного врача округа, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат сотрудники медорганизаций, образовательных учреждений, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудники правоохранительных органов, государственные гражданские и муниципальные служащие.Кроме того, должны вакцинироваться работающие вахтовым методом, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, призывники, а также граждане, проживающие в организациях соцобслуживания.Прививке не подлежат те, у кого имеются противопоказания.Вакцинацию сотрудников первым компонентом работодатели обязаны провести до 1 ноября 2021 года, вторым - до 1 декабря 2021 года. "С 1 ноября граждане указанных категорий, не имеющие ни одной прививки от коронавируса, подлежат отстранению от работы. С 1 декабря эта мера коснется всех, кто указан в постановлении и не прошел полный курс вакцинации", - отмечается в сообщении пресс-службы.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, югра
14:08 09.10.2021 (обновлено: 14:22 09.10.2021)
 
В Югре введут обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Югре введут обязательную вакцинацию для врачей, работников транспорта и соцсферы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЮМЕНЬ, 9 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан вводится с 11 октября в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, сообщили в пресс-службе губернатора.
"В Югре вакцинация против COVID-19 для определенных категорий граждан станет обязательной. Соответствующее постановление 8 октября подписала главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Майя Соловьева. Эта мера принята в связи с тем, что эпидемическая ситуация в регионе ухудшается", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению главного санитарного врача округа, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат сотрудники медорганизаций, образовательных учреждений, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудники правоохранительных органов, государственные гражданские и муниципальные служащие.
Кроме того, должны вакцинироваться работающие вахтовым методом, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, призывники, а также граждане, проживающие в организациях соцобслуживания.
Прививке не подлежат те, у кого имеются противопоказания.
Вакцинацию сотрудников первым компонентом работодатели обязаны провести до 1 ноября 2021 года, вторым - до 1 декабря 2021 года. "С 1 ноября граждане указанных категорий, не имеющие ни одной прививки от коронавируса, подлежат отстранению от работы. С 1 декабря эта мера коснется всех, кто указан в постановлении и не прошел полный курс вакцинации", - отмечается в сообщении пресс-службы.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииХанты-Мансийский автономный округЮгра
 
 
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