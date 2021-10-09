https://ria.ru/20211009/yaroslavl-1753836660.html

Под Ярославлем задержали девушку по подозрению в похищении ребенка

Под Ярославлем задержали девушку по подозрению в похищении ребенка - РИА Новости, 09.10.2021

Под Ярославлем задержали девушку по подозрению в похищении ребенка

Девушка, которая увела трехлетнего мальчика в Ярославской области, задержана по подозрению в похищении человека, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T21:03

2021-10-09T21:03

2021-10-09T21:03

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Девушка, которая увела трехлетнего мальчика в Ярославской области, задержана по подозрению в похищении человека, сообщает Следственный комитет РФ.Днем в субботу на странице волонтерского поискового отряда "ЯрСпас" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о поиске трехлетнего мальчика, который "был уведен незнакомой женщиной из поселка Семибратово Ростовского района Ярославской области". На сайте УМВД по региону сообщалось, что устанавливается местонахождение ребенка и 18-летней девушки. Позднее в УМВД по региону сообщили РИА Новости, что ребенок найден, его здоровью ничего не угрожает.Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека."В настоящее время девушка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.СК добавляет, что противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.

https://ria.ru/20210612/pokhischenie-1736741658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия