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Под Ярославлем задержали девушку по подозрению в похищении ребенка
Под Ярославлем задержали девушку по подозрению в похищении ребенка - РИА Новости, 09.10.2021
Под Ярославлем задержали девушку по подозрению в похищении ребенка
Девушка, которая увела трехлетнего мальчика в Ярославской области, задержана по подозрению в похищении человека, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T21:03
2021-10-09T21:03
2021-10-09T21:03
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Девушка, которая увела трехлетнего мальчика в Ярославской области, задержана по подозрению в похищении человека, сообщает Следственный комитет РФ.Днем в субботу на странице волонтерского поискового отряда "ЯрСпас" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о поиске трехлетнего мальчика, который "был уведен незнакомой женщиной из поселка Семибратово Ростовского района Ярославской области". На сайте УМВД по региону сообщалось, что устанавливается местонахождение ребенка и 18-летней девушки. Позднее в УМВД по региону сообщили РИА Новости, что ребенок найден, его здоровью ничего не угрожает.Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека."В настоящее время девушка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.СК добавляет, что противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Под Ярославлем задержали девушку по подозрению в похищении ребенка
СК задержал девушку под Ярославлем по подозрению в похищении ребенка