https://ria.ru/20211009/wandavision-1753669981.html
О злодейке из проекта "ВандаВижен" снимут сериал, пишут СМИ
О злодейке из проекта "ВандаВижен" снимут сериал, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2021
О злодейке из проекта "ВандаВижен" снимут сериал, пишут СМИ
У проекта "ВандаВижен" появится спин-офф, сообщает Variety со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T01:18
2021-10-09T01:18
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. У проекта "ВандаВижен" появится спин-офф, сообщает Variety со ссылкой на свои источники. Свой сериал будет у главной злодейки — ведьмы Агаты Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан. Сюжет нового проекта, который, по данным Variety, описывается как черная комедия, держится в секрете. Неизвестно, станет ли он приквелом оригинального сериала, или в нем будет показано, что произошло с Агатой после схватки с Вандой. Сценаристом и исполнительным продюсером стала Жак Шеффер, создательница предыдущего сериала. В оригинальном проекте героиня Хан долго притворялась навязчивой соседкой по имени Агнес. И только к финалу выяснилось, что она — могущественная ведьма. Но, проиграв в столкновении с Вандой, Агата потеряла свою личность и поверила в то, что она и есть болтливая Агнес. "ВандаВижен" вышел 15 января 2021 года. Сериал был тепло принят как критиками, так и зрителями. Он получил 23 номинации на премию "Эмми". Хан была среди претенденток на награду в категории "лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме".Когда состоится релиз спин-оффа пока не говорится. Variety указывает на то, что Marvel, как всегда, хранит молчание относительно проектов, которые находятся на стадии разработки. От Шеффер и Хан издание также еще не получило комментарии.
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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы
О злодейке из проекта "ВандаВижен" снимут сериал, пишут СМИ
О злодейке ведьме Агате Харкнесс из сериала "ВандаВижен" снимут сериал, сообщает Variety
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
У проекта "ВандаВижен" появится спин-офф, сообщает
Variety со ссылкой на свои источники.
Свой сериал будет у главной злодейки — ведьмы Агаты Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан. Сюжет нового проекта, который, по данным Variety, описывается как черная комедия, держится в секрете. Неизвестно, станет ли он приквелом оригинального сериала, или в нем будет показано, что произошло с Агатой после схватки с Вандой.
Сценаристом и исполнительным продюсером стала Жак Шеффер, создательница предыдущего сериала.
В оригинальном проекте героиня Хан долго притворялась навязчивой соседкой по имени Агнес. И только к финалу выяснилось, что она — могущественная ведьма. Но, проиграв в столкновении с Вандой, Агата потеряла свою личность и поверила в то, что она и есть болтливая Агнес.
"ВандаВижен" вышел 15 января 2021 года. Сериал был тепло принят как критиками, так и зрителями. Он получил 23 номинации на премию "Эмми". Хан была среди претенденток на награду в категории "лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме".
Когда состоится релиз спин-оффа пока не говорится. Variety указывает на то, что Marvel, как всегда, хранит молчание относительно проектов, которые находятся на стадии разработки. От Шеффер и Хан издание также еще не получило комментарии.