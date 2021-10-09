https://ria.ru/20211009/wandavision-1753669981.html

О злодейке из проекта "ВандаВижен" снимут сериал, пишут СМИ

О злодейке из проекта "ВандаВижен" снимут сериал, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2021

О злодейке из проекта "ВандаВижен" снимут сериал, пишут СМИ

У проекта "ВандаВижен" появится спин-офф, сообщает Variety со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T01:18

2021-10-09T01:18

2021-10-09T01:18

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. У проекта "ВандаВижен" появится спин-офф, сообщает Variety со ссылкой на свои источники. Свой сериал будет у главной злодейки — ведьмы Агаты Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан. Сюжет нового проекта, который, по данным Variety, описывается как черная комедия, держится в секрете. Неизвестно, станет ли он приквелом оригинального сериала, или в нем будет показано, что произошло с Агатой после схватки с Вандой. Сценаристом и исполнительным продюсером стала Жак Шеффер, создательница предыдущего сериала. В оригинальном проекте героиня Хан долго притворялась навязчивой соседкой по имени Агнес. И только к финалу выяснилось, что она — могущественная ведьма. Но, проиграв в столкновении с Вандой, Агата потеряла свою личность и поверила в то, что она и есть болтливая Агнес. "ВандаВижен" вышел 15 января 2021 года. Сериал был тепло принят как критиками, так и зрителями. Он получил 23 номинации на премию "Эмми". Хан была среди претенденток на награду в категории "лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме".Когда состоится релиз спин-оффа пока не говорится. Variety указывает на то, что Marvel, как всегда, хранит молчание относительно проектов, которые находятся на стадии разработки. От Шеффер и Хан издание также еще не получило комментарии.

https://ria.ru/20210623/olsen-1738300284.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, новости культуры, кино и сериалы