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В США объяснили, каких вооружений надо бояться
В США перечислили самое смертоносное оружие своих ВВС - РИА Новости, 09.10.2021
В США объяснили, каких вооружений надо бояться
Портал 19fortyfive представил рейтинг самого смертоносного вооружения ВВС США. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:45
2021-10-09T22:21
в мире
сша
lockheed martin
f-35
northrop grumman
ввс сша
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
b-52
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Портал 19fortyfive представил рейтинг самого смертоносного вооружения ВВС США.В список попала фугасная авиационная бомба GBU-43/B MOAB, которую часто называют "матерью всех бомб". Автор статьи, экс-офицер армии США Брент Иствуд утверждает, что в распоряжении ВВС имеются пятнадцать таких снарядов. Каждый из них весит почти десять тонн.Далее автор указывает стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. За время его эксплуатации произвели 744 самолета. Отмечается, что эта модель — старейшая на службе у каких-либо вооруженных сил в мире.Следом идет бомбардировщик B-2. Как утверждает производитель Northrop Grumman, все компоненты воздушного судна, а также производственное оборудование и программное обеспечение для тестов были придуманы с нуля.Затем автор называет истребитель бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II. В статье утверждается, что Вооруженные силы планируют заказать до 1700 истребителей в ближайшее время.Замыкает список истребитель F-22 Raptor, способный нести разнообразное вооружение.Иствуд отметил, что считает лучшим B-52. Он подчеркнул его способность нести большую полезную нагрузку и проверенность в многочисленных конфликтах за почти 60 лет эксплуатации.
https://ria.ru/20210918/oruzhie-1750690151.html
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в мире, сша, lockheed martin , f-35, northrop grumman, ввс сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), b-52
16:45 09.10.2021 (обновлено: 22:21 09.10.2021)
 
В США перечислили самое смертоносное оружие своих ВВС

Экс-офицер из США Иствуд назвал B-2 и бомбу GBU-43 самыми смертоносными из вооружений

© Master Sgt. Joey SwaffordАмериканские самолеты KC-135 Stratotanker, B-52 Stratofortresses и F-16 Fighting Falcon в сопровождении истребителей F-15SAs Королевских ВВС Саудовской Аравии
Американские самолеты KC-135 Stratotanker, B-52 Stratofortresses и F-16 Fighting Falcon в сопровождении истребителей F-15SAs Королевских ВВС Саудовской Аравии
© Master Sgt. Joey Swafford
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Портал 19fortyfive представил рейтинг самого смертоносного вооружения ВВС США.
В список попала фугасная авиационная бомба GBU-43/B MOAB, которую часто называют "матерью всех бомб". Автор статьи, экс-офицер армии США Брент Иствуд утверждает, что в распоряжении ВВС имеются пятнадцать таких снарядов. Каждый из них весит почти десять тонн.
Далее автор указывает стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. За время его эксплуатации произвели 744 самолета. Отмечается, что эта модель — старейшая на службе у каких-либо вооруженных сил в мире.
Следом идет бомбардировщик B-2. Как утверждает производитель Northrop Grumman, все компоненты воздушного судна, а также производственное оборудование и программное обеспечение для тестов были придуманы с нуля.
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Затем автор называет истребитель бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II. В статье утверждается, что Вооруженные силы планируют заказать до 1700 истребителей в ближайшее время.
Замыкает список истребитель F-22 Raptor, способный нести разнообразное вооружение.
Иствуд отметил, что считает лучшим B-52. Он подчеркнул его способность нести большую полезную нагрузку и проверенность в многочисленных конфликтах за почти 60 лет эксплуатации.
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В миреСШАLockheed MartinF-35Northrop GrummanВВС СШАB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)B-52
 
 
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