https://ria.ru/20211009/vvs-1753819105.html

В США объяснили, каких вооружений надо бояться

В США перечислили самое смертоносное оружие своих ВВС - РИА Новости, 09.10.2021

В США объяснили, каких вооружений надо бояться

Портал 19fortyfive представил рейтинг самого смертоносного вооружения ВВС США. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T16:45

2021-10-09T16:45

2021-10-09T22:21

в мире

сша

lockheed martin

f-35

northrop grumman

ввс сша

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

b-52

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Портал 19fortyfive представил рейтинг самого смертоносного вооружения ВВС США.В список попала фугасная авиационная бомба GBU-43/B MOAB, которую часто называют "матерью всех бомб". Автор статьи, экс-офицер армии США Брент Иствуд утверждает, что в распоряжении ВВС имеются пятнадцать таких снарядов. Каждый из них весит почти десять тонн.Далее автор указывает стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. За время его эксплуатации произвели 744 самолета. Отмечается, что эта модель — старейшая на службе у каких-либо вооруженных сил в мире.Следом идет бомбардировщик B-2. Как утверждает производитель Northrop Grumman, все компоненты воздушного судна, а также производственное оборудование и программное обеспечение для тестов были придуманы с нуля.Затем автор называет истребитель бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II. В статье утверждается, что Вооруженные силы планируют заказать до 1700 истребителей в ближайшее время.Замыкает список истребитель F-22 Raptor, способный нести разнообразное вооружение.Иствуд отметил, что считает лучшим B-52. Он подчеркнул его способность нести большую полезную нагрузку и проверенность в многочисленных конфликтах за почти 60 лет эксплуатации.

https://ria.ru/20210918/oruzhie-1750690151.html

https://ria.ru/20210522/x-37-1733467460.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, lockheed martin , f-35, northrop grumman, ввс сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), b-52