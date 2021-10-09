В США объяснили, каких вооружений надо бояться

16:45 09.10.2021 (обновлено: 22:21 09.10.2021)
В США перечислили самое смертоносное оружие своих ВВС
Экс-офицер из США Иствуд назвал B-2 и бомбу GBU-43 самыми смертоносными из вооружений
© Master Sgt. Joey SwaffordАмериканские самолеты KC-135 Stratotanker, B-52 Stratofortresses и F-16 Fighting Falcon в сопровождении истребителей F-15SAs Королевских ВВС Саудовской Аравии
© Master Sgt. Joey Swafford
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Портал 19fortyfive представил рейтинг самого смертоносного вооружения ВВС США.
В список попала фугасная авиационная бомба GBU-43/B MOAB, которую часто называют "матерью всех бомб". Автор статьи, экс-офицер армии США Брент Иствуд утверждает, что в распоряжении ВВС имеются пятнадцать таких снарядов. Каждый из них весит почти десять тонн.
Далее автор указывает стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. За время его эксплуатации произвели 744 самолета. Отмечается, что эта модель — старейшая на службе у каких-либо вооруженных сил в мире.
Следом идет бомбардировщик B-2. Как утверждает производитель Northrop Grumman, все компоненты воздушного судна, а также производственное оборудование и программное обеспечение для тестов были придуманы с нуля.
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Затем автор называет истребитель бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II. В статье утверждается, что Вооруженные силы планируют заказать до 1700 истребителей в ближайшее время.
Замыкает список истребитель F-22 Raptor, способный нести разнообразное вооружение.
Иствуд отметил, что считает лучшим B-52. Он подчеркнул его способность нести большую полезную нагрузку и проверенность в многочисленных конфликтах за почти 60 лет эксплуатации.