https://ria.ru/20211009/vuchich-1753813026.html
Президент Сербии посетовал на недальновидность Европы из-за цен на газ
Президент Сербии посетовал на недальновидность Европы из-за цен на газ - РИА Новости, 09.10.2021
Президент Сербии посетовал на недальновидность Европы из-за цен на газ
Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ, заявил журналистам сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T15:27
2021-10-09T15:27
2021-10-09T18:02
в мире
сербия
газпром
александр вучич
турецкий поток
россия
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БЕЛГРАД, 9 окт — РИА Новости. Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ, заявил журналистам сербский президент Александр Вучич."Важно продлить с россиянами долгосрочный договор и обеспечить, чтобы цена осталась на нынешнем уровне в 270 долларов, что очень важно для промышленности", — приводит его слова агентство Танюг.Президент напомнил, что с 1 октября Сербия сама стала транзитером — российский газ пошел через нее из Болгарии в Венгрию по "Балканскому потоку". Он также прокомментировал ситуацию на европейском рынке газа, отметив, что страны ЕС испытывают сейчас проблемы, "потому что вовремя не заключили контракты с Россией".Сейчас Россия фактически единственный поставщик природного газа в Сербию. Раньше республика получала порядка двух миллиардов кубометров через Украину и Венгрию, но с 1 января 402-километровый сербский участок подключили к "Балканскому потоку". Это обеспечит поставки около четырех миллиардов кубометров, что полностью покроет потребности Сербии в газе. Впрочем, Вучич допускал, что в будущем его стране может потребовать пять миллиардов кубов из-за роста промышленности и газификации.В июле сербский участок "Балканского потока" состыковали с газотранспортной системой Венгрии, а с 1 октября вступил в силу контракт, по которому Будапешт будет получать от "Газпрома" по 4,5 миллиарда кубов в течение следующих 15 лет. Большая часть этого газа (3,5 миллиарда кубометров) пойдет через Сербию."Балканский поток" представляет собой продолжение "Турецкого потока" и предназначен для снабжения топливом Южной и Юго-Восточной Европы. Помимо Сербии и Венгрии, газ по нему уже получают Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Хорватия и Босния и Герцеговина.
https://ria.ru/20211008/gaz-1753762241.html
https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, сербия, газпром, александр вучич, турецкий поток, россия
15:27 09.10.2021 (обновлено: 18:02 09.10.2021)
Президент Сербии посетовал на недальновидность Европы из-за цен на газ
Вучич: у Европы проблемы с газом, потому что вовремя не заключили контракты с Россией
БЕЛГРАД, 9 окт — РИА Новости.
Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ, заявил журналистам сербский президент Александр Вучич
.
"Важно продлить с россиянами долгосрочный договор и обеспечить, чтобы цена осталась на нынешнем уровне в 270 долларов, что очень важно для промышленности", — приводит его слова агентство Танюг
.
Президент напомнил, что с 1 октября Сербия сама стала транзитером — российский газ пошел через нее из Болгарии в Венгрию по "Балканскому потоку".
Он также прокомментировал ситуацию на европейском рынке газа, отметив, что страны ЕС испытывают сейчас проблемы, "потому что вовремя не заключили контракты с Россией".
Сейчас Россия фактически единственный поставщик природного газа в Сербию. Раньше республика получала порядка двух миллиардов кубометров через Украину
и Венгрию, но с 1 января 402-километровый сербский участок подключили к "Балканскому потоку". Это обеспечит поставки около четырех миллиардов кубометров, что полностью покроет потребности Сербии в газе. Впрочем, Вучич допускал, что в будущем его стране может потребовать пять миллиардов кубов из-за роста промышленности и газификации.
В июле сербский участок "Балканского потока" состыковали с газотранспортной системой Венгрии, а с 1 октября вступил в силу контракт, по которому Будапешт будет получать от "Газпрома" по 4,5 миллиарда кубов в течение следующих 15 лет. Большая часть этого газа (3,5 миллиарда кубометров) пойдет через Сербию.
"Балканский поток" представляет собой продолжение "Турецкого потока" и предназначен для снабжения топливом Южной и Юго-Восточной Европы. Помимо Сербии и Венгрии, газ по нему уже получают Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Хорватия и Босния и Герцеговина.