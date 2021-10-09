https://ria.ru/20211009/vuchich-1753813026.html

Президент Сербии посетовал на недальновидность Европы из-за цен на газ

Президент Сербии посетовал на недальновидность Европы из-за цен на газ - РИА Новости, 09.10.2021

Президент Сербии посетовал на недальновидность Европы из-за цен на газ

Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ, заявил журналистам сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T15:27

2021-10-09T15:27

2021-10-09T18:02

в мире

сербия

газпром

александр вучич

турецкий поток

россия

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БЕЛГРАД, 9 окт — РИА Новости. Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ, заявил журналистам сербский президент Александр Вучич."Важно продлить с россиянами долгосрочный договор и обеспечить, чтобы цена осталась на нынешнем уровне в 270 долларов, что очень важно для промышленности", — приводит его слова агентство Танюг.Президент напомнил, что с 1 октября Сербия сама стала транзитером — российский газ пошел через нее из Болгарии в Венгрию по "Балканскому потоку". Он также прокомментировал ситуацию на европейском рынке газа, отметив, что страны ЕС испытывают сейчас проблемы, "потому что вовремя не заключили контракты с Россией".Сейчас Россия фактически единственный поставщик природного газа в Сербию. Раньше республика получала порядка двух миллиардов кубометров через Украину и Венгрию, но с 1 января 402-километровый сербский участок подключили к "Балканскому потоку". Это обеспечит поставки около четырех миллиардов кубометров, что полностью покроет потребности Сербии в газе. Впрочем, Вучич допускал, что в будущем его стране может потребовать пять миллиардов кубов из-за роста промышленности и газификации.В июле сербский участок "Балканского потока" состыковали с газотранспортной системой Венгрии, а с 1 октября вступил в силу контракт, по которому Будапешт будет получать от "Газпрома" по 4,5 миллиарда кубов в течение следующих 15 лет. Большая часть этого газа (3,5 миллиарда кубометров) пойдет через Сербию."Балканский поток" представляет собой продолжение "Турецкого потока" и предназначен для снабжения топливом Южной и Юго-Восточной Европы. Помимо Сербии и Венгрии, газ по нему уже получают Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Хорватия и Босния и Герцеговина.

https://ria.ru/20211008/gaz-1753762241.html

https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html

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в мире, сербия, газпром, александр вучич, турецкий поток, россия