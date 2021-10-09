https://ria.ru/20211009/udmurtiya-1753794212.html

Глава Удмуртии рассказал о хорошем урожае овощей в республике

Глава Удмуртии рассказал о хорошем урожае овощей в республике - РИА Новости, 09.10.2021

Глава Удмуртии рассказал о хорошем урожае овощей в республике

Аграрии Удмуртии собрали половину урожая овощей, в регионе уже убрано 90% картофеля, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T11:05

2021-10-09T11:05

2021-10-09T11:05

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 9 окт - РИА Новости. Аграрии Удмуртии собрали половину урожая овощей, в регионе уже убрано 90% картофеля, сообщил глава республики Александр Бречалов."Половину урожая овощей собрали сельхозорганизации Удмуртии. На сегодняшний день наши предприятия АПК убрали с полей более 3100 тонн капусты, моркови и свеклы", - написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".По его словам, самые большие площади под овощные культуры открытого грунта отводят сельхозорганизации Можгинского, Малопургинского и Воткинского районов. Эти три района выращивают около 75% всех удмуртских овощей.По его данным, на государственную поддержку агропромышленного комплекса республики в 2021 году выделено 2,9 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов.

https://ria.ru/20211007/udmurtiya-1753569588.html

удмуртская республика (удмуртия)

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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов