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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211009/udmurtiya-1753794212.html
Глава Удмуртии рассказал о хорошем урожае овощей в республике
Глава Удмуртии рассказал о хорошем урожае овощей в республике - РИА Новости, 09.10.2021
Глава Удмуртии рассказал о хорошем урожае овощей в республике
Аграрии Удмуртии собрали половину урожая овощей, в регионе уже убрано 90% картофеля, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T11:05
2021-10-09T11:05
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 9 окт - РИА Новости. Аграрии Удмуртии собрали половину урожая овощей, в регионе уже убрано 90% картофеля, сообщил глава республики Александр Бречалов."Половину урожая овощей собрали сельхозорганизации Удмуртии. На сегодняшний день наши предприятия АПК убрали с полей более 3100 тонн капусты, моркови и свеклы", - написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".По его словам, самые большие площади под овощные культуры открытого грунта отводят сельхозорганизации Можгинского, Малопургинского и Воткинского районов. Эти три района выращивают около 75% всех удмуртских овощей.По его данным, на государственную поддержку агропромышленного комплекса республики в 2021 году выделено 2,9 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов.
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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
11:05 09.10.2021
 
Глава Удмуртии рассказал о хорошем урожае овощей в республике

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о хорошем урожае овощей в республике

© РИА Новости / Илья НаймушинУборка картофеля
Уборка картофеля - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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УФА, 9 окт - РИА Новости. Аграрии Удмуртии собрали половину урожая овощей, в регионе уже убрано 90% картофеля, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Половину урожая овощей собрали сельхозорганизации Удмуртии. На сегодняшний день наши предприятия АПК убрали с полей более 3100 тонн капусты, моркови и свеклы", - написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, самые большие площади под овощные культуры открытого грунта отводят сельхозорганизации Можгинского, Малопургинского и Воткинского районов. Эти три района выращивают около 75% всех удмуртских овощей.
"Продолжаются работы и на картофельных полях – убрано около 90% урожая, это почти 66 тысяч тонн "второго хлеба", - поделился в соцсети глава Удмуртии.
По его данным, на государственную поддержку агропромышленного комплекса республики в 2021 году выделено 2,9 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр Бречалов
 
 
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