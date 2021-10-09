Глава МИД Турции призвал США отказаться от ошибочной политики
Глава МИД Турции Чавушоглу назвал продление санкций CША против его страны ошибочным
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции
АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Продление Вашингтоном введенных в 2019 году санкций против Турции из-за ее операции в Сирии является ошибочной политикой, администрация президента СЩА Джо Байдена вводит конгресс в заблуждение, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Поводом для санкций в 2019 году стало военное вторжение турецкой армии в Сирию и операция против курдского ополчения. Тогда под санкции попали минобороны и минэнерго Турции, министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.
"Вместо того, чтобы обвинять Турцию, пусть США откажутся от собственной ошибочной политики. Кроме этого, пусть американское руководство будет честным по отношению к своему народу и конгрессу. Руководство США, направляя в конгресс такие запросы, не говорит правды", - сказал Чавушоглу журналистам.
По его словам, руководство США знает, что между РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) и YPG (силами самообороны сирийских курдов) разницы нет. "Оно оказывает масштабную поддержку этой террористической организации. По американским законам, это преступление. Мы прекрасно знаем, что цель их пребывания здесь (в Сирии) - не борьба с ИГ*. Единственная армия, которая воюет с ИГ*, - это наша армия", - добавил турецкий министр.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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