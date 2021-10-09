https://ria.ru/20211009/turtsiya-1753807417.html

Глава МИД Турции призвал США отказаться от ошибочной политики

Глава МИД Турции призвал США отказаться от ошибочной политики - РИА Новости, 09.10.2021

Глава МИД Турции призвал США отказаться от ошибочной политики

Продление Вашингтоном введенных в 2019 году санкций против Турции из-за ее операции в Сирии является ошибочной политикой, администрация президента СЩА Джо... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T14:04

2021-10-09T14:04

2021-10-09T14:04

в мире

сша

сирия

турция

джо байден

мевлют чавушоглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591452336_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_2aaef2b39a305907939fe81a3fcbaf40.jpg

АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Продление Вашингтоном введенных в 2019 году санкций против Турции из-за ее операции в Сирии является ошибочной политикой, администрация президента СЩА Джо Байдена вводит конгресс в заблуждение, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Поводом для санкций в 2019 году стало военное вторжение турецкой армии в Сирию и операция против курдского ополчения. Тогда под санкции попали минобороны и минэнерго Турции, министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу."Вместо того, чтобы обвинять Турцию, пусть США откажутся от собственной ошибочной политики. Кроме этого, пусть американское руководство будет честным по отношению к своему народу и конгрессу. Руководство США, направляя в конгресс такие запросы, не говорит правды", - сказал Чавушоглу журналистам.По его словам, руководство США знает, что между РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) и YPG (силами самообороны сирийских курдов) разницы нет. "Оно оказывает масштабную поддержку этой террористической организации. По американским законам, это преступление. Мы прекрасно знаем, что цель их пребывания здесь (в Сирии) - не борьба с ИГ*. Единственная армия, которая воюет с ИГ*, - это наша армия", - добавил турецкий министр.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210924/siriya-1751632957.html

https://ria.ru/20211008/sekret-1753734785.html

сша

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, сирия, турция, джо байден, мевлют чавушоглу