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В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2021
В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть человек, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:35
2021-10-09T13:06
в мире
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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть человек, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По его сведениям, спецоперация проходила в Стамбуле и Анталье. Подозреваемые якобы планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения. Они находились под наблюдением сразу после того, как въехали в Турцию. При обыске у них нашли оружие, документы на электронных носителях и российские паспорта, говорится в сообщении.Пока не ясно, подлинные это паспорта или поддельные, отмечает телеканал.Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости пока не располагает.На днях турецкие СМИ сообщили, что в Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством. Его имя не раскрывалось, назывались только инициалы — А. Р. По данным СМИ, мужчина находился в розыске по красному бюллетеню Интерпола.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, турция, россия
12:35 09.10.2021 (обновлено: 13:06 09.10.2021)
 
В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ

Полиция в Турции задержала шесть человек с российскими паспортами по подозрению в шпионаже

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть человек, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По его сведениям, спецоперация проходила в Стамбуле и Анталье. Подозреваемые якобы планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения. Они находились под наблюдением сразу после того, как въехали в Турцию. При обыске у них нашли оружие, документы на электронных носителях и российские паспорта, говорится в сообщении.
Пока не ясно, подлинные это паспорта или поддельные, отмечает телеканал.
Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости пока не располагает.
На днях турецкие СМИ сообщили, что в Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством. Его имя не раскрывалось, назывались только инициалы — А. Р. По данным СМИ, мужчина находился в розыске по красному бюллетеню Интерпола.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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