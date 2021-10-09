https://ria.ru/20211009/turtsiya-1753800014.html

В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ

В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2021

В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ

В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть человек, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T12:35

2021-10-09T12:35

2021-10-09T13:06

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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть человек, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По его сведениям, спецоперация проходила в Стамбуле и Анталье. Подозреваемые якобы планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения. Они находились под наблюдением сразу после того, как въехали в Турцию. При обыске у них нашли оружие, документы на электронных носителях и российские паспорта, говорится в сообщении.Пока не ясно, подлинные это паспорта или поддельные, отмечает телеканал.Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости пока не располагает.На днях турецкие СМИ сообщили, что в Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством. Его имя не раскрывалось, назывались только инициалы — А. Р. По данным СМИ, мужчина находился в розыске по красному бюллетеню Интерпола.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210502/zaderzhanie-1730917867.html

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в мире, турция, россия