https://ria.ru/20211009/turtsiya-1753800014.html
В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2021
В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть человек, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:35
2021-10-09T12:35
2021-10-09T13:06
в мире
турция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_198:0:2915:1529_1920x0_80_0_0_e58ea254467193f6ac9c61163ff1dd4b.jpg
АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть человек, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По его сведениям, спецоперация проходила в Стамбуле и Анталье. Подозреваемые якобы планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения. Они находились под наблюдением сразу после того, как въехали в Турцию. При обыске у них нашли оружие, документы на электронных носителях и российские паспорта, говорится в сообщении.Пока не ясно, подлинные это паспорта или поддельные, отмечает телеканал.Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости пока не располагает.На днях турецкие СМИ сообщили, что в Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством. Его имя не раскрывалось, назывались только инициалы — А. Р. По данным СМИ, мужчина находился в розыске по красному бюллетеню Интерпола.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210502/zaderzhanie-1730917867.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_132:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_b73da13e265cc7e0f701120e5a555aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия
12:35 09.10.2021 (обновлено: 13:06 09.10.2021)
В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
Полиция в Турции задержала шесть человек с российскими паспортами по подозрению в шпионаже