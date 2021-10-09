https://ria.ru/20211009/tomsk-1753802658.html

В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора

В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора - РИА Новости, 09.10.2021

В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора

Полицейские в Томске после погони задержали водителя трактора, который, предположительно, в пьяном виде ездил по городу, сообщает УМВД по области. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T12:58

2021-10-09T12:58

2021-10-09T12:58

происшествия

томск

умвд россии по томской области

угибдд

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НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Полицейские в Томске после погони задержали водителя трактора, который, предположительно, в пьяном виде ездил по городу, сообщает УМВД по области.По данным полиции, утром в субботу в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о том, что по городу движется трактор, которым управляет водитель, предположительно, в состоянии опьянения. Ориентировку передали экипажам ДПС."Через несколько минут данное транспортное средство замечено на Иркутском тракте. Законное требование сотрудников госавтоинспекции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и попытался скрыться. Через десять минут мужчина - водитель 1992 года рождения - был задержан в лесном массиве на улице Мичурина Томска", - говорится в сообщении в официальной группе УМВД в соцсети "ВКонтакте".В полиции отметили, что водителя доставили в отдел УГИБДД. Проводится проверка, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

https://ria.ru/20211009/avariya-1753798614.html

томск

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происшествия, томск, умвд россии по томской области, угибдд