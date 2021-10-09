Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/tomsk-1753802658.html
В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора - РИА Новости, 09.10.2021
В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
Полицейские в Томске после погони задержали водителя трактора, который, предположительно, в пьяном виде ездил по городу, сообщает УМВД по области. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:58
2021-10-09T12:58
происшествия
томск
умвд россии по томской области
угибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_4bd2e09706961499d7b528076f6f0149.jpg
НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Полицейские в Томске после погони задержали водителя трактора, который, предположительно, в пьяном виде ездил по городу, сообщает УМВД по области.По данным полиции, утром в субботу в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о том, что по городу движется трактор, которым управляет водитель, предположительно, в состоянии опьянения. Ориентировку передали экипажам ДПС."Через несколько минут данное транспортное средство замечено на Иркутском тракте. Законное требование сотрудников госавтоинспекции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и попытался скрыться. Через десять минут мужчина - водитель 1992 года рождения - был задержан в лесном массиве на улице Мичурина Томска", - говорится в сообщении в официальной группе УМВД в соцсети "ВКонтакте".В полиции отметили, что водителя доставили в отдел УГИБДД. Проводится проверка, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
https://ria.ru/20211009/avariya-1753798614.html
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_674c1b27c224ec4e9a5649d417d0d339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, томск, умвд россии по томской области, угибдд
12:58 09.10.2021
 
В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора

В Томске полицейские задержали водителя трактора после погони

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Полицейские в Томске после погони задержали водителя трактора, который, предположительно, в пьяном виде ездил по городу, сообщает УМВД по области.
По данным полиции, утром в субботу в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о том, что по городу движется трактор, которым управляет водитель, предположительно, в состоянии опьянения. Ориентировку передали экипажам ДПС.
ДТП на восьмом километре автодороги М-5 Урал под Самарой - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
12:12
В Самарской области три человека погибли в ДТП
"Через несколько минут данное транспортное средство замечено на Иркутском тракте. Законное требование сотрудников госавтоинспекции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и попытался скрыться. Через десять минут мужчина - водитель 1992 года рождения - был задержан в лесном массиве на улице Мичурина Томска", - говорится в сообщении в официальной группе УМВД в соцсети "ВКонтакте".
В полиции отметили, что водителя доставили в отдел УГИБДД. Проводится проверка, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
 
ПроисшествияТомскУМВД России по Томской областиУГИБДД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10В США боятся, что новое оружие восстановит преимущество России над Западом
13:09На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8
13:02ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
12:58В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
12:54Умер первый президент Ирана
12:46УЕФА высмеял Словакию после поражения от сборной России
12:43В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
12:40Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
12:37Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
12:35В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
12:23В Адлере обновят систему водоотведения
12:16В Красноярском крае загорелся склад
12:12В Самарской области три человека погибли в ДТП
12:10В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
12:00Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
12:00Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
11:50В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:48Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:48В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
11:47В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния