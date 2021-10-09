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Артиста придавило насмерть. Детали жуткой трагедии в Большом театре
Очевидец рассказал о гибели артиста в Большом театре - РИА Новости, 09.10.2021
Артиста придавило насмерть. Детали жуткой трагедии в Большом театре
Артист Большого театра, погибший во время спектакля, не успел отойти во время смены декораций, рассказал в своем инстаграм-аккаунте один из зрителей. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T21:50
2021-10-09T21:50
2021-10-09T22:52
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
большой театр
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Артист Большого театра, погибший во время спектакля, не успел отойти во время смены декораций, рассказал в своем инстаграм-аккаунте один из зрителей."Погиб актер миманса. В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену. Прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую <…>. Сначала мы подумали, что это часть спектакля", — написал пользователь pavelseverinets.По его словам, после трагедии объявили антракт, однако вскоре сообщили об отмене спектакля.Погибшему было 37 лет.СК проводит доследственную проверку, в самом театре оказывают все необходимое содействие.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), большой театр, россия
21:50 09.10.2021 (обновлено: 22:52 09.10.2021)
Очевидец рассказал о гибели артиста в Большом театре
Гость Большого театра: артист погиб, не успев отойти во время смены декораций