https://ria.ru/20211009/teatr-1753839625.html

Артиста придавило насмерть. Детали жуткой трагедии в Большом театре

Очевидец рассказал о гибели артиста в Большом театре - РИА Новости, 09.10.2021

Артиста придавило насмерть. Детали жуткой трагедии в Большом театре

Артист Большого театра, погибший во время спектакля, не успел отойти во время смены декораций, рассказал в своем инстаграм-аккаунте один из зрителей. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T21:50

2021-10-09T21:50

2021-10-09T22:52

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

большой театр

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Артист Большого театра, погибший во время спектакля, не успел отойти во время смены декораций, рассказал в своем инстаграм-аккаунте один из зрителей."Погиб актер миманса. В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену. Прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую <…>. Сначала мы подумали, что это часть спектакля", — написал пользователь pavelseverinets.По его словам, после трагедии объявили антракт, однако вскоре сообщили об отмене спектакля.Погибшему было 37 лет.СК проводит доследственную проверку, в самом театре оказывают все необходимое содействие.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), большой театр, россия