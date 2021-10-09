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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211009/siriya-1753821463.html
Иран продолжит поддерживать Сирию
Иран продолжит поддерживать Сирию - РИА Новости, 09.10.2021
Иран продолжит поддерживать Сирию
Тегеран продолжит поддерживать Дамаск так же, как и во время войны с Аль-Каидой* и ИГ*, заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T17:17
2021-10-09T17:17
война в сирии
в мире
иран
сирия
мид ирана
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Тегеран продолжит поддерживать Дамаск так же, как и во время войны с Аль-Каидой* и ИГ*, заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.Абдоллахиан продолжает свое турне по странам Ближнего Востока. По завершению переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, он отправился с официальным визитом в Ливан. Сейчас Абдоллахиан прибыл в Дамаск, где проведет переговоры со своим сирийским коллегой и рядом высокопоставленных лиц.Иран активно участвует в национальном строительстве Сирии, поддерживает ее экономическое развитие после победы над террористами ИГ*. Иранская бригада "Аль-Кудс" создавала в Сирии отряды, которые участвовали в боях на стороне Москвы и Дамаска против террористов. Сейчас Иран участвует в продвижении политического процесса и предоставлении гуманитарной помощи сирийцам, предусмотренных в резолюциях 2254 и 2585 СБ ООН. Дамаск же помогает Тегерану в транспортировке иранского топлива в Ливан. В начале сентября через Сирию была направлена первая партия иранской солярки.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.* Террористические организации, запрещенные на территории России
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в мире, иран, сирия, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан
17:17 09.10.2021
 
Иран продолжит поддерживать Сирию

Глава МИД Абдоллахиан: Иран будет поддерживать Сирию, как во время войны с террористами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛинии электропередач подстанции в пригороде Дамаска
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Тегеран продолжит поддерживать Дамаск так же, как и во время войны с Аль-Каидой* и ИГ*, заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
Абдоллахиан продолжает свое турне по странам Ближнего Востока. По завершению переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, он отправился с официальным визитом в Ливан. Сейчас Абдоллахиан прибыл в Дамаск, где проведет переговоры со своим сирийским коллегой и рядом высокопоставленных лиц.

"Сирия находится в стадии роста и процветания, и мы (Иран) снова будем поддерживать Дамаск, как мы поддерживали его во время войны с терроризмом", - приводит агентство Fars слова Абдоллахиана.

Иран активно участвует в национальном строительстве Сирии, поддерживает ее экономическое развитие после победы над террористами ИГ*. Иранская бригада "Аль-Кудс" создавала в Сирии отряды, которые участвовали в боях на стороне Москвы и Дамаска против террористов. Сейчас Иран участвует в продвижении политического процесса и предоставлении гуманитарной помощи сирийцам, предусмотренных в резолюциях 2254 и 2585 СБ ООН. Дамаск же помогает Тегерану в транспортировке иранского топлива в Ливан. В начале сентября через Сирию была направлена первая партия иранской солярки.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
* Террористические организации, запрещенные на территории России
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