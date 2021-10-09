https://ria.ru/20211009/siriya-1753821463.html

Иран продолжит поддерживать Сирию

Иран продолжит поддерживать Сирию - РИА Новости, 09.10.2021

Иран продолжит поддерживать Сирию

Тегеран продолжит поддерживать Дамаск так же, как и во время войны с Аль-Каидой* и ИГ*, заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T17:17

2021-10-09T17:17

2021-10-09T17:17

война в сирии

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иран

сирия

мид ирана

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Тегеран продолжит поддерживать Дамаск так же, как и во время войны с Аль-Каидой* и ИГ*, заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.Абдоллахиан продолжает свое турне по странам Ближнего Востока. По завершению переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, он отправился с официальным визитом в Ливан. Сейчас Абдоллахиан прибыл в Дамаск, где проведет переговоры со своим сирийским коллегой и рядом высокопоставленных лиц.Иран активно участвует в национальном строительстве Сирии, поддерживает ее экономическое развитие после победы над террористами ИГ*. Иранская бригада "Аль-Кудс" создавала в Сирии отряды, которые участвовали в боях на стороне Москвы и Дамаска против террористов. Сейчас Иран участвует в продвижении политического процесса и предоставлении гуманитарной помощи сирийцам, предусмотренных в резолюциях 2254 и 2585 СБ ООН. Дамаск же помогает Тегерану в транспортировке иранского топлива в Ливан. В начале сентября через Сирию была направлена первая партия иранской солярки.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.* Террористические организации, запрещенные на территории России

https://ria.ru/20210320/siriya-1602115130.html

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в мире, иран, сирия, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан